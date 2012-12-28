افزایش دو برابری هزینه حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در نشست معاونین حمل و نقل و ترافیک کلان شهرهای کشور که در تهران برگزار شد با بیان این مطلب اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته با 45 تا بیش از 100 درصد افزایش هزینه ها در بخش اتوبوسرانی، مترو و تاکسیرانی مواجه بوده ایم و در این میان انتظار می رود که حداقل اعتبارات مصوب و قانونی این بخش ها به موقع و به طور کامل پرداخت شود .

وی افزود: عدم پرداخت اعتبارات مصوب و قانونی بخش حمل و نقل عمومی یکی از مشکلات و دغدغه های مشترک بین کلان شهرها است و همچنین موضوعاتی مانند کمبود ناوگان و فرسودگی ناوگان نیز از موضوعاتی است که تمام شهرها با آن دست به گریبان هستند.

معاون شهردار تهران با تاکید براینکه مشکلات تهران با سایر شهرهای کشور متفاوت نیست و معاونین حمل و نقل و ترافیک کلان شهرهای کشور پیشنهادات و درخواست هایی در این زمینه دارند، گفت: پیشنهاد می شود که دولت به جای آنکه خود نسبت به خرید و تحویل اتوبوس به شهرهای کشور اقدام کنند، اعتبارات این بخش را مستقیم به شهرداری ها بدهد تا هر شهر بر اساس نیاز خود نسبت به این مهم اقدام کند.

چرا که به طور مثال در زاهدان 200 دستگاه اتوبوس وجود دارد که بخش عمده ای از این ها به دلیل نقص فنی متوقف هستند و شاید برای این شهر تعمیر اتوبوس ها در اولویت باشد.همچنین در شهرهای بزرگ و پر جمعیت مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و... اتوبوس های تک کابین مقرون به صرفه و جوابگو نیست و ورود اتبووس های چند کابین می تواند بسیار مثمر ثمر تر باشد.

تشکری هاشمی همچنین تاکید کرد: موضوع حمل و نقل و ترافیک مانند آب ، نان و برق و... برای مردم حیاتی و اضطراری است. اما برای دریافت ارز ، حوزه حمل و نقل در اولویت نهم قرار گرفته و همین موضوع سبب شده که برای ورود تجهیزات و ناوگان مورد نیاز با مشکلات اساسی و جدی مواجه شویم.

وی با بیان اینکه تاکسی ها و اتوبوس های گاز سوز نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند گفت: متاسفانه ضمن آنکه جایگاه های سوخت cng با مشکلات جدی مواجه هستند ، قیمت بالای تجهیزات و قطعات این خوردوها به حدی بالاست که عملا صاحبان خودروهای گاز سوز را به تنگنا کشانده و در چنین شرایطی انتظار می رود که دیگر اتوبوس و تاکسی های گاز سوز وارد شهرها نشود چرا که زیر ساخت ها و شرایط استفاده از این خودروها در کشور فراهم نیست. همچنین در صورت امکان بتوانیم اتوبوس های دیزلی و تاکسی ها بنزین سوز را جایگزین ناوگان گاز سوز کنیم تا روند خدمات رسانی به شهروندان با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: مصوب شده که اتوبوس های با استاندارد یورو 4 وارد شهرها شود اما با توجه به اینکه گازوئیل در کشور ما هیچ استاندارد یورویی را نمی تواند اخذ کند عملا این کار امکان پذیر نیست و چنانچه اتوبوس های با استاندارد بالا نیز وارد ناوگان شود امکان بهره برداری از آن ها را نخواهیم داشت به همین دلیل انتظار می رود یا ابتدا زیر ساخت ها ایجاد شود و یا مصوبات مورد بازنگری قرار گیرند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه ما محدودیت ها و مشکلات موجود در کشور را می دانیم و درک می کنیم اما راه کارهایی ساده برای حمایت از حمل و نقل عمومی وجود دارد گفت: اگر بتوانیم از فاینانس ها بهره مند شویم در واقع می توانیم برای ورود ناوگان و تجهیزات حمل و نقل عمومی بدون جابه جایی ارزی از ظرفیت اعتباری کشورمان در کشور چین استفاده کنیم.

تشکری هاشمی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم قیمت برق مصرفی در حوزه حمل و نقل عمومی است، چرا که براساس قانون حمل و نقل عمومی باید کمترین تعرفه برق( تعرفه برق کشاورزی) را پرداخت کند اما متاسفانه اکنون تعرفه برق صنعتی برای این بخش لحاظ شده که امیدواریم در این خصوص تعیین تکلیف صورت گیرد.

وی ادامه داد: توسعه مترو و خطوط اتوبوس های تندرو می تواند به عنوان راه کارهای اصلی حل معضل ترافیک و راه کارهایی تجریه شده و موفق در تمام شهرها به کارگیری شود و در چنین شرایطی بهتر است پافشاری بر ورود تکنولوژی ها و سیستم های جدید مانند مونوریل که نه تجهیزات و نه امکانات ساخت آن در کشور وجود ندارد، صورت نگیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس برای حل معضلات پیش روی حوزه حمل و نقل و ترافیک در کشور اقدامات و همکاری های لازم را داشته باشند تا امکان خدمات رسانی مناسب به شهروندان فراهم شود.