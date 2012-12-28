خروج موفقیت آمیز یک غده هفت کیلویی از بدن بیمار آبادانی

متخصص جراحی عمومی بیمارستان صنعت نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این بیمار پنج سال پیش به دلیل وجود توده بدخیم در خلف صفاقی (Retro peritsnal liposarcoma) از این معضل رنج می برد که پس از انجام رادیوتراپی در آن سالها علایم وجود توده در بیمار در چهار سال گذشته کاملا از بین رفته بود، پس از بررسی و تشخیص به موقع در بیمارستان صنعت نفت آبادان تحت عمل جراحی قرار گرفت.



دکتر علیرضا رضایی با اشاره به اینکه بیمار مذکور از دو ماه پیش به تدریج دچار درد و ضعف و تورم اندام تحتانی چپ، اختلال در دفع و در نهایت بلع شده بود، افزود: این بیمار به طور همزمان احساس وجود توده مجدد در شکم داشت که با بررسیهای مجدد بیماری وی تومور تشخیص داده شد.



وی اظهار کرد: پس از انجام بررسی های اولیه بیمار تحت عمل جراحی لاپاراتوی و اکسزیون توده وسیع قرار گرفت و به این ترتیب توده ایی به وزن هفت کیلوگرم از بدن بیمار خارج شد.



این متخصص جراحی عمومی تصریح کرد: به رغم چسبندگی شدید تومور بر روده ها، کولون و حالب و مهرها، خوشبختانه در انجام این عمل، آزادسازی کامل احشا بدون آسیب انجام گرفت و عمل با موفقیت به اتمام رسید.



به گفته دکتر رضایی حال بیمار کاملا رضایت بخش است.

