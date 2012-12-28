به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش 12 تا 14 درصدی تولید گاز در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد و گفت: این افزایش ظرفیت به همت کارشناسان و متخصصان مجتمع با تغییر طراحی انجام شده است.

علی‌ اکبر شعبان‌پور با اشاره به اهمیت پالایشگاه چهارم در تامین گاز مورد نیاز پالایشگاه‌ها گفت: روزانه مقدار قابل توجهی گاز ترش به‌منظور شیرین‌سازی به شرکت‌های پالایش گاز فجر جم و بیدبلند 2 از طریق خط پنجم سراسری تحویل می‌گردد.

غلام‌رضا بهمن‌نیا مدیر پالایشگاه چهارم نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت پارس جنوبی در تامین انرژی کشور اظهار داشت: حضور نیروهای جوان، تحصیل‌کرده، مومن، شاداب و با نشاط در کنار تکنولوژی پیشرفته‌ی روز دنیا از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت این مجتمع عظیم در تامین 44 درصد گاز کشور می‌باشد.

بازدید کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت از مجتمع گاز پارس جنوبی



جمعی از کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران چهارم و پنجم دی‌ماه از پالایشگاه‌های دوم، پنجم و ششم مجتمع گاز پارس جنوبی دیدن کردند.

جمعی از کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با همراهی کارشناسان روابط عمومی و پژوهش مجتمع گاز پارس جنوبی طی سفری دو روزه به منطقه‌ی عسلویه از واحد بازیافت گوگرد (SRU) پالایشگاه‌‌های گازی بازدید کردند.

هدف از این بازدید هم‌فکری و مبادله‌ افکار و ایده‌ها در جهت اجرای طرحی با عنوان ساخت کاتالیست واحد بازیافت گوگرد و تدوین دانش فنی واحدهای گوگردسازی است.

ساخت قطعات مختلف پمپ‌های صنعتی درشرکت پالایش گازفجرجم



مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم گفت: تنها در ماه گذشته 20 قطعه مختلف پمپ‌ها مربوط به خودکفایی با دستگاه سی ان سی در شرکت پالایش گازفجرجم ساخته شده است.

رحیم اسلامی خاطرنشان کرد:ساخت این قطعات برای پالایشگاه دارای اهمیت اساسی است وکارشناسان شرکت با استفاده از توانمندی های داخلی موفق به انجام این کار شده اند.

وی افزود:کارگاه مرکزی شرکت پالایش گازفجرجم در همین زمینه در ماه گذشته نزدیک به 130 مورد انجام عملیات متعدد فنی نیز در راستای بالا بردن عمر دستگاه‌ها و تجهیزات موجود داشته است.

تقویت زیر ساختارهای نظام مشارکت شهرک توحیدشرکت پالایش گازفجرجم



دبیرنظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت پالایش گازفجرجم از تقویت زیرساخت‌های دبیرخانه این نظام در فرهنگسرای شهرک توحید خبرداد و اظهار داشت: تقویت این زیر ساختارها برای دسترسی بهتر و بیشتر به نظرات ساکنین بسیار ضروری بوده است ویقینا به ارایه پیشنهادات بیشتر آنها منجر خواهد شد .

علیرضا جهانگیری زاده افزود: بهبود امور سازمانی، ارتقاع سطح مشارکت وتبادل نظر بین خانواده های ساکن ودریافت پیشنهاد از انها از دیگر دلایلی بوده است که باعث شده ما به تقویت دبیرخانه این نظام درشهرک توحید فکر کنیم.

وی تصریح کرد:با این کار مهم انتظار می رود در اینده شاهداستقبال وسیع ساکنین از ارایه پیشنهاد باشیم و درحال حاضر نیز این امر به خوبی محسوس است.

عسلویه میزبان رئیس‌جمهور می‌شود



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: دو طرح مهر ماندگار پتروشیمی کاویان و خط لوله اتیلن غرب، با حضور دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت، ظرف چند روز آینده در عسلویه به بهره برداری کامل خواهد رسید.

عبدالحسین بیات افزود: پتروشیمی کاویان وارد مدار تولید شده و تزریق به فاز اول خط لوله اتیلن غرب نیز به عنوان طولانی‌ترین خط انتقال اتیلن جهان با موفقیت در حال انجام است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: مجتمع پتروشیمی کاویان، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان اتیلن کشور با ظرفیت تولید سالانه دو میلیون تن است.