حماسه 9 دی تجلی بصیرت دینی مردم ایران بود

حجت الاسلام سید محمد علی میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حماسه ماندگار 9 دی 1388 اظهار کرد: انسجام داخلی در سایه قدرت نمایی ملت در این روز متجلی شد و بار دیگر انقلاب روحیه ای مضاعف و نشاطی افزون تر پیدا کرد تا در ادامه مسیر بتواند حربه دشمن را خنثی کند.

وی گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در بیان حقیقت حماسه 9 دی اعلام کردند این یوم الله را باید یوم الله برخاسته از بصیرت، فرصت شناسی و دشمن شناسی ملتی بدانیم که برای همیشه به سوداگران درس تاریخی دادند.

میرمحمدی افزود: مردم متدین انقلاب اسلامی بارها نشان دادند که پایبند به اصول و ارزشهای انقلاب و رهنمودهای مقام معظم رهبری هستند و به هیچ کس اجازه نمی دهند توطئه ای به اصول و انقلاب خدشه وارد کند.



وی گرامیداشت 9 دی را پاسداشت ارزشهای بی نظیر و قدرت افزایی روزافزون این ملت دانست که گردن تمام گردن کشان داخلی و خارجی را شکسته اند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان با بیان اینکه ملت ایران به هیچکس فرصت و مجال آن را ندادند که از فرصتهای پیش آمده سوءاستفاده کرده و یا بخواهند ناامنی ایجاد کنند، گفت: این حماسه برای همیشه درخشان و جاودانه در تاریخ انقلاب باقی می ماند.



حجت الاسلام میرمحمدی اظهار کرد: در آستانه انتخابات حفظ وحدت و همدلی و اعتمادآفرینی برای تقویت جلب مشارکت مردم ضرورتی انکارناپذیر است و همه وظیفه داریم در این مسیر به میدان آمده و بستری را فراهم کنیم تا در کمال امنیت و آرامش مردم به اقتدار نظام و صلابت روزافزون آن بار دیگر رای آری دهند.