برگزاری مانور آمادگی برای شرایط اضطراری در بیمارستان نفت آبادان

سید محمد مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ارزیابی میزان سرعت عمل در زمان بروز حوادث و بحرانها به عنوان اهداف اصلی این مانور یاد کرد.

وی با اشاره به در اختیار داشتن طرحی در بیمارستان صنعت نفت آبادان در این باره گفت: در این طرح وقوع احتمالی آتش سوزی و انفجار در مکانهای احتمالی و عوامل خطر شناسایی شده و تا حد قابل توجهی آن را کنترل و در زمان وقوع حادثه آن را کاهش می دهد.



به گفته مجتهد زاده، در مانور مذکور که با همکاری اداره ایمنی و آتش نشانی پالایشگاه آبادان انجام شد ضمن اعلام شرایط اضطراری اقدام به مهار آتش سوزی و جلوگیری از انفجار ترانس برق و همچنین تشکیل کمیته بحران شد و اقدامات لازم همچون انتقال مجروح به آمبولانس و تخلیه ساختمان انبار لوازم تحریر به انجام رسید.



رئیس بیمارستان صنعت نفت آبادان مدت زمان اجرای این مانور از زمان وقوع تا مهار آتش و پاکسازی محیط را 11 دقیقه عنوان کرد و افزود: در پایان مانور نیز جلسه هماهنگی با موضوع شناسایی نقاط قوت و ضعف با حضور مسئول ایمنی و کمیته بحران، تضمین کیفیت درمانگاه و حراست برگزار شد.