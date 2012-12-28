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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

برگزاری مانور آمادگی برای شرایط اضطراری در بیمارستان نفت آبادان

برگزاری مانور آمادگی برای شرایط اضطراری در بیمارستان نفت آبادان

آبادان - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان صنعت نفت آبادان از اجرای برگزاری دومین مانور آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری در این بیمارستان خبر داد.

سید محمد مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ارزیابی میزان سرعت عمل در زمان بروز حوادث و بحرانها به عنوان اهداف اصلی این مانور یاد کرد.

وی با اشاره به در اختیار داشتن طرحی در بیمارستان صنعت نفت آبادان در این باره گفت: در این طرح وقوع احتمالی آتش سوزی و انفجار در مکانهای احتمالی و عوامل خطر شناسایی شده و تا حد قابل توجهی آن را کنترل و در زمان وقوع حادثه آن را کاهش می دهد.

به گفته مجتهد زاده، در مانور مذکور که با همکاری اداره ایمنی و آتش نشانی پالایشگاه آبادان انجام شد ضمن اعلام شرایط اضطراری اقدام به مهار آتش سوزی و جلوگیری از انفجار ترانس برق و همچنین تشکیل کمیته بحران شد و اقدامات لازم همچون انتقال مجروح به آمبولانس و تخلیه ساختمان انبار لوازم تحریر به انجام رسید.

رئیس بیمارستان صنعت نفت آبادان مدت زمان اجرای این مانور از زمان وقوع تا مهار آتش و پاکسازی محیط را 11 دقیقه عنوان کرد و افزود: در پایان مانور نیز جلسه هماهنگی با موضوع شناسایی نقاط قوت و ضعف با حضور مسئول ایمنی و کمیته بحران، تضمین کیفیت درمانگاه و حراست برگزار شد.
کد مطلب 1777746

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