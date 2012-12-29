به گزارش خبرنگار مهر، حضور مردم در حماسه باشکوه نهم دی 88 بیانگر این بود که مردم اهانت به مقدسات را نخواهند پذیرفت و با صرف نظر از هرگونه جناح بندی سیاسی به صحنه خواهند آمد و فرمان ولایت فقیه را سرلوحه کارهای خود قرار می دهند.

قبولی حماسه ملت ایران اسلامی در آزمایش بزرگ نهم دی



نباید این روز ملی را هرگز از یاد برد، چرا که پیچیدگی شرایط و دشواری تشخیص حق از باطل در فتنه 88 بر کسی پوشیده نیست، از این نظر شرایط سال 88 مانند واقعه عاشورا بود که اگر حق ملاک و معیار تشخیص قرار نمی گرفت تصمیم گیری ها مشکل می شد.

حماسه نهم دی آزمایش بزرگ ملت ایران اسلامی است، مردم ایران با ولایتمداری و تبعیت از ولایت فقیه در حماسه نهم دی بصیرت خود را نشان دادند و از این آزمایش سربلند بیرون آمدند.

9 دی سیلی محکم مردم به دشمن و جریان فتنه بود به طوری که نقش خودجوش مردم در خلق حماسه نهم دی انکار ناشدنی است و مردم در این حماسه بزرگ از خواصی که دچار غرور و انحراف شدند پیشی گرفتند.

9دی نمایش قدرت اسلام و انقلاب اسلامی بود

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان با یاد آوری حماسه 9 دی ماه و حضور چشمگیر مردم در صحنه افزود: این نمایش قدرت اسلام وانقلاب اسلامی بود که باعث مایوس شدن فتنه گران شد.

ایرج کارخایی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در این حماسه، وفاداری خود را به نظام و انقلاب ثابت کردند اظهار داشت: ملت همیشه در صحنه ایران در نهم دی با حضور انقلابی و بصیرت و موقع شناسی خود، طومار فتنه گران را درهم پیچیدند و با اتکا به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی را در برابر هجمه های دشمنان بویژه جنگ نرم مصونیت بخشیدند.

رسانه ها نقش مهمی در حماسه نهم دی داشتند

وی اضافه کرد: حماسه بزرگ نهم دی از مهمترین ایام الله های تاریخ انقلاب اسلامی است که باید باشکوه برگزار شود و بزرگداشت این روز، پاسداشت انقلاب و ارزش های دینی و معنوی است و باید همواره در ذهن و فکر مردم زنده بماند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان ضمن تصریح بر اینکه همانطور که حماسه دفاع مقدس همواره در تاریخ ایران به عنوان دوران عزت و اقتدار به ثبت رسیده است، اظهار داشت: رسانه ها نقش مهمی را در حماسه نهم دی داشتند.

نهم دی حماسه دیگری در نظام جمهوری اسلامی بود

وی با بیان اینکه روز نهم دی حماسه ای دیگر در نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، افزود: اتحاد مردم فقط برای دفاع از هویت نظام جمهوری اسلامی و دفاع از ولایت فقیه و ارزش های اسلامی بود.

کارخایی با اشاره به این مطلب که رسانه های داخلی در روشنگری فتنه سال 88 و آگاهی بخشی مردم در حرکت خودجوش در حماسه نهم دی نقش مهمی داشتند خواستار تبیین تجربیات به دست آمده از حماسه نهم دی شد و اهتمام ویژه رسانه های استان سمنان را برای بزرگداشت این حماسه ماندگار و مردمی خواستار شد.

نهم دی، نمایش اعتماد مردم به نظام در اوج فضاسازی دشمنان

وی با بیان این مطلب که نکته ای که نهم دی را متمایز می کند، حضور میلیونی مردم و نمایش اعتماد به نظام در اوج فضاسازی دشمنان خارجی و داخلی بود، افزود: ۹ دی تنها تجمع میلیونی مردم علیه خواص بی بصیرت بود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان تصریح کرد: اگر بخواهیم اهداف مردم برای حضور در حماسه نهم دی‌ماه را بر شماریم، اعتراض به خواص بی بصیرت، جزو اهداف اصلی مردم خواهد بود.

حماسه نهم دی نقطه تجلی حمایت مردم انقلابی از دستاوردهای نظام



مدیرکل بهزیستی استان سمنان نیز از حماسه نهم دی به عنوان نقطه تجلی حمایت مردم انقلابی و ولایت مدار از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

امیر خراسانی تصریح کرد: مردم ایران با حضور گسترده و تاثیر گذار خود در حماسه ملی نهم دی ماه ضمن محکومیت این ترفندها بار دیگر اوج بصیرت شان را در دفاع از ارزشهای نظام نشان دادند.

هدف اصلی فتنه گران ضربه زدن به آرمان های اسلامی و انقلابی

وی ادامه داد: فتنه گران انسان هایی هستند که حتی اگر حق هم به طور کامل برای آنان ظاهر شود باز هم از اقدامات خود دست بر نمی دارند و به آرمان های اسلامی و انقلابی ضربه می زنند.

خراسانی تصریح کرد: فتنه گران به عناوین گوناگون تلاش می کنند تا عقاید خود را بر جامعه تحمیل کنند و سخنان دیگران را ولو حق هم باشد، به هیچ عنوان قبول ندارند.

مردم ایران هیچگاه دست از دفاع بر نمی دارند

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه نهم دی خروش مردم مومن و انقلابی کشور را به منصه ظهور رساند، عنوان کرد: این بیانگر این است که ملت ایران هیچ‌گاه دست از دفاع نظامشان برنمی دارند.‎

وی اضافه کرد: روز نهم دی ماه، حماسه حضور مردم در خیابان ها برای محکومیت فتنه گران و زدن سیلی محکم به گوش یاوه گویان در تاریخ ایران به عنوان یوم الله به ثبت رسیده است.

گرامی داشت حماسه نهم دی ضروری است

خراسانی افزود: یادآوری این روز برای ملت ایران بسیار مهم تلقی می شود بنابراین گرامیداشت آن حماسه ضروری است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با تاکید بر اینکه دستگاه های فرهنگی باید در ترویج بصیرت در جامعه و معرفی این حماسه تلاش بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در روز نهم دی ماه با حضور آگاهانه و آزادانه خود عوامل فتنه را در جای خود نشاندند و توطئه های دشمنان را بار دیگر با اقتدار هرچه تمام خنثی کردند.

نهم دی ماه روز غرور آفرین و حماسه ساز است

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان نیز با بیان اینکه بار دیگر یوم الله 9 دی ماه فرارسیده افزود: خاطره این روز غرور آفرین و حماسه ساز دل های دوستداران اسلام و انقلاب را فرا گرفته است.

زهره درزی حرفه در ادامه اضافه کرد: این روز بزرگ که به نام روز "بصیرت" نامگذاری شده، یکی از روزهای مهم و ماندگار انقلاب و نماد ارادت ملت شریف ایران به حضرت سید الشهداء(ع) و قیام عاشورا و تجدید میثاق با امام، شهدا و ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی و تجلی گاه اعتقاد راسخ به اصل مترقی ولایت فقیه و مصداق حقیقی و راستین آن در عصر ما آیت‌الله خامنه‌ای "مدظله العالی" است.

نهم دی روز پیروزی ملت ایران در برابر فتنه گران داخلی و خارجی



وی با اشاره به این مطلب که حضور کم نظیر مردم در این روز به همه یاوه گویان غرب و شرق و نیز فتنه‌گران داخلی نشان داد که عهد این ملت با امام حسین (ع) و عاشورا، امام و رهبری معظم، شهیدان والامقام انقلاب و ارزش‌های دینی ناگسستنی است، اظهار داشت: نهم دی، روز پیروزی ملت ایران در برابر فتنه‌گران داخلی و خارجی و مصداق بارز "ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم" بوده است.

درزی حرفه تصریح کرد: این روز به همگان نشان داد که با گذشت بیش از سی سال از عمر مبارک انقلاب اسلامی، مردم شریف ما، کماکان پایبند به ارزش‌ها و لبیک‌گوی ولی فقیه زمان‌اند و از اسلام عزیز و انقلاب اسلامی به خوبی پاسداری می‌کنند.

هم‌صدایی فتنه گران با دشمنان قسم خورده نظام

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان با اشاره به این مطلب که حوادث تلخی در سال 88 به مناسبت دهمین دوره رقابت‌های ریاست جمهوری به وقوع پیوست، عنوان کرد: عده‌ای با عبور از خطوط قرمز نظام به ملت و رهبری مظلوم انقلاب بی‌مهری کردند و متاسفانه با دشمنان قسم خورده نظام هم‌صدا شدند.

وی در ادامه اضافه کرد: اینها کید و مکر شیطان بزرگ را نادیده گرفتند و در زمین دشمن بازی خطرناکی را علیه امنیت و مصالح ملی آغاز کردند که هنوز هم آن را خاتمه نداده‌اند.

درزی حرفه با بیان اینکه از ابتدای فتنه سال 88 معلوم بود که ولایت فقیه و موجودیت انقلاب اسلامی هدف اصلی دشمنان قرار گرفته است، اظهار داشت: همین مهم کافی بود که برخی می‌فهمیدند موضوع جنگ نرم دشمن علیه نظام جدی است و از همراهی با نامحرمان انقلاب پرهیز می‌کردند.

مردم قصور فتنه گران را فراموش نکردند

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان با یاد آوری اینکه مردم قصور فتنه گران را فراموش نکرده اند به همین دلیل در راهپیمایی عظیم نهم دی تبری خود را از آنان اعلام کردند، گفت: انصاف، عدالت و نیز صبوری رهبر معظم انقلاب در برخورد با کسانی که متاسفانه تا مرز "بغی" پیش رفتند پرده‌ای از مهارت و هنر مدیریت بحران توسط ایشان را نشان داد.

درزی حرفه با تاکید بر اینکه غلبه صدق بر دروغ و تدبیر بر مکر را از عنایات خداوند بزرگ و توجهات حضرت ولی عصر (عج) می‌دانیم، افزود: خداوند را به خاطر خنثی شدن توطئه‌های دشمنی که با حضور میلیونی مردم در نهم دی تجلی یافت شاکریم.

یوم الله نهم دی روز درخشش حضور جوانان و نوجوانان در حمایت از نظام



وی گفت: یوم الله نهم دی روز درخشش حضور جوانان و نوجوانانی بود که به نمایندگی از نسل سوم انقلاب در میادین و خیابان‌ها حضور یافتند و صیانت از انقلاب و اسلام را از نسل پیشین تحویل گرفتند و این حضور بی‌نظیر دشمن را برای ضربه به انقلاب نا امید کرد.

درزی حرفه تصریح کرد: امروز نسل سوم انقلاب در جای جای صحنه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی حضور دارد و در راه تداوم انقلاب گام برمی‌ دارد.

نهم دی روز وحدت و همگرایی ملت ایران است

وی با اشاره به این مطلب که روز نهم دی، روز وحدت و همگرایی ملت است، اظهار داشت: روز 9 دی روز همصدایی ملت با رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی است.

مسئول جامعه بسیج زنان سپاه استان سمنان گفت: روز نهم دی روزی است که همگان به این درک، فهم و حقیقت عظیم رسیدند، اگر پشتیبان ولایت فقیه باشند مملکت به دامن دیکتاتوری و استعمار خارجی نمی افتد.

درزی حرفه اظهار داشت: بسیج جامعه زنان استان سمنان ضمن تقدیر مجدد از ملت حماسه‌ساز، همچون گذشته آمادگی خود را برای پیشرفت و اعتلای نظام اسلامی و مبارزه با استکبار اعلام داشته و از همگان می‌خواهد تا از دستاوردهای بزرگ این روز دفاع نمایند.

مردم شریف ایران ثابت قدم ترین ملت مسلمان

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان نیز با بیان اینکه مردم شریف ایران بارها ثابت کرده‌اند که ثابت قدم‌ترین ملت مسلمان‌اند، افزود: مردم ایران در عهدی که با خدا بسته‌اند صادقند.

سید محمد مهدی سیادتی اضافه کرد: مردم ایران حتی از منافقین و فرصت‌طلبان و سودجویان هم نمی‌ترسند، چون چشم بصیرتشان بسیار تیز است.

وی با اشاره به نکته‌بین بودن مردم ایران اظهار داشت: این مردم به آسانی از کنار نقطه‌ها عبور نخواهند کرد و از هیچ طوفانی نمی‌ترسند.

نهم دی تنها قطره ای از دریای بصیرت ملت ایران



سیادتی تصریح کرد: مردم ما تاریخی ساخته‌اند که هر ورق تقویمش قیامت است که در آن، مثل تمام روزهای سال، امام و ولی‌شان را تنها نگذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه نهم دی تنها قطره‌ای از دریای بصیرت این مردم است، افزود: ما رهبری داریم که بقدر همه حماقت‌های دشمن بصیر است و به این آسانی تنهایش نخواهیم گذاشت.

سیادتی اظهار داشت: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش‌آموزان استان سمنان ضمن گرامی‌داشت سالروز حماسه 9 دی، به نمایندگی از نسل چهارم انقلاب اسلامی یکبار دیگر با رهبر و ولی خود بیعت تازه کرده و هیچگاه ایشان را تنها نخواهد گذاشت.

حماسه 9 دی حجت را بر همه تمام کرد

وی با اشاره به این مطلب که مردم در حماسه 9 دی حجت را بر همه تمام کردند افزود: 9 دی نشان‌ دهنده اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی بود اما نکته بارز در خلق این حماسه حضور نسل سوم انقلاب و آینده سازان است، لذا غربی‌ها بدانند با هیچ روشی نمی‌توانند نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران را مهار کنند.

سیادتی با اشاره به حرکت خودجوش مردمی در ایجاد حماسه نهم دی، اظهار داشت: با این حرکت که آحاد مردم در آن حضور داشتند بساط فتنه 88 برچیده شد.

حماسه تاریخی 9 دی موجب شور و نشاط بر دل یاران انقلاب شد



مسئول کانون فرهنگی مسجد جامع گرمسار نیز گفت: حماسه تاریخی ملت ایران در 9 دی سبب شور و نشاط و گرمابخشی مضاعف به دل‌های دوستان، یاران و وفاداران به انقلاب اسلامی و ارزش‌ها و دستاوردهای والای آن شد.



حسن آخوندی گفت: یوم الله 9 دی ماه روز درخشش حضور جوانان و نوجوانانی بود که به نمایندگی از نسل سوم انقلاب در میادین و خیابان ها حضور یافته و صیانت از انقلاب و اسلام را از نسل پیشین تحویل گرفتند.

بازتاب گسترده حماسه 9 دی در صحنه بین المللی

وی تصریح کرد: مروری بر حماسه 9 دی ماه بیانگر این حقیقت است که این حماسه عظیم نه تنها در داخل کشور بلکه در صحنه بین المللی بازتاب گسترده ای داشت و به گونه ای که بسیاری اذعان داشتند ملت ایران و نظام اسلامی در نهم دی 1388 توانستند بار دیگر اقتدار خویش را به رخ جهانیان بکشند و فتنه طراحی شده از سوی دشمنان رابه پیروزی بزرگ برای خویش مبدل کنند.



مسئول کانون فرهنگی مسجد جامع گرمسار بیان داشت: حماسه بزرگ عاشوراییان در نهم دی 1388 چنان عظیم بود که بسیاری اظهار داشتند این حماسه بیمه شدن دوباره انقلاب و ارزش های انقلابی بود.



وی تاکید کرد: ایرانیان حماسه آفرین با خلق حماسه نهم دی 1388 ولایتمداری، دین محوری و پایبندی خود به ارزش های اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند و این ناکامی بزرگی برای طرح های ضد اسلامی دشمنان انقلاب بود.

9 دی حماسه ای ماندگار در تاریخ

آخوندی اظهار داشت: حضور میلیونی مردم در تظاهرات نهم دی ماه که در طول سه دهه تاریخ انقلاب بی نظیر بوده، بصیرت هوشیاری و دشمن شناسی ملت مسلمان ایران را به خوبی نشان داد و برای همیشه به عنوان حماسه ای ماندگار در تاریخ باقی می ماند.

مسئول کانون فرهنگی مسجد جامع گرمسار تاکید کرد: یکی از محورهایی که باید در تبیین حماسه ماندگار تجمع بزرگ عاشوراییان در یوم الله نهم دی ماه مورد توجه قرار گیرد بررسی آثار ارزشمند، برکات و دستاوردهای فراوان و گوناگون این حماسه عاشورایی و انتقال آن به نسل های بعدی است.



وی در خاتمه افزود: این حماسه تاریخی ملت ایران سبب شور و نشاط و گرمابخشی مضاعف به دل‌های دوستان و یاران و وفاداران به انقلاب اسلامی و ارزش‌ها و دستاوردهای والای آن شد و عزم و اراده ملت را برای پاسداری از ایران اسلامی و ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی را بار دیگر استوارتر کرد.

گزارش از اعظم سالار