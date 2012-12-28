به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری سامانه آموزش مجازی حوزه‌های علمیه خواهران حدود 2هزار و 300 کاربر این سامانه را پشتیبانی کرده و در این راستا با توجه به بهبود وضعیت پشتیبانی داخلی این سامانه آموزشی، ارتقای پتانسیل موجود در سامانه آموزش مجازی در دستور کار قرار گرفت؛ براین اساس رابط کاربری این سامانه بازمهندسی شده و در بعضی موارد طراحی مجدد نیز صورت گرفته است.

براساس فعالیت‌های صورت‌گرفته در بهینه سازی سامانه آموزش مجازی حوزه‌های علمیه خواهران 6 ماه نفر ساعت صرف طراحی و پیاده‌سازی پوسته و صفحه جدید شده است.

همچنین در اجرای امکانات جدید برای سامانه آموزش مجازی حوزه‌های علمیه خواهران، ظرفیت‌های جدیدی برای این سامانه پدید آمده که از جمله آن امکان پرسش از استاد در دروس ارائه شده، امکان برگزاری کلاس‌های همزمان و امکان حضور تا 300 نفر در یک کلاس است.

تاکنون حدود 2هزار و 300 کاربر آموزش مجازی از طلاب سطح دو و سه در این سامانه ثبت نام کرده اند و اکنون این سامانه پایدار و امکان برگزاری جلسات و ارائه درس به صورت صوتی نیز فراهم شده است.

امکان گزارش‌گیری‌های مختلف از جمله حضور و غیاب از دیگر امکانات تغییریافته سامانه آموزش مجازی حوزه‌های علمیه خواهران است به نحوی که پیش از این در ابتدای هر ترم باید ثبت نام جدیدی در این سامانه صورت می‌گرفت، اما با ایجاد هماهنگی میان این سامانه و سامانه آموزش حوزه‌های علمیه خواهران، این کار به صورت خودکار به وسیله سامانه آموزش مجازی صورت خواهد گرفت و بدین وسیله عملیات فنی قابل ملاحظه‌ای حذف خواهد شد.

سامانه آموزش مجازی از سوی دفتر فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران برای یکی از مراکز دانشگاهی نیز راه اندازی شده است.