تهران 2درجه زیر صفر/ افزایش آلاینده ها در 5 کلانشهر کشور از فردا

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از امروز و فردا شاهد افزایش دما در استان‌های واقع در سواحل دریای خزر و وزش باد شدید در استان سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی و شرق کرمان طوفان شن و خاک خواهیم بود.

وی افزود: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی در روز‌های شنبه و یکشنبه آلاینده‌های جوی در کلانشهر‌های تهران، اصفهان، اراک، کرج و مشهد مقدس افزایش یافته و سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در این مناطق می‌شود.

همچنین فردا هوای تهران در سردترین و گرمترین زمان به ترتیب به 2 درجه زیر صفر و 7 درجه سانتیگراد می رسد.