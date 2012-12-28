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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

تهران 2درجه زیر صفر/ افزایش آلاینده ها در 5 کلانشهر کشور از فردا

تهران 2درجه زیر صفر/ افزایش آلاینده ها در 5 کلانشهر کشور از فردا

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اعلام سرد شدن تهران از فردا گفت: پایتخت از فردا با افزایش آلاینده ها روبرو خواهد شد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از امروز و فردا شاهد افزایش دما در استان‌های واقع در سواحل دریای خزر و وزش باد شدید در استان سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی و شرق کرمان طوفان شن و خاک خواهیم بود.

وی افزود: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی در روز‌های شنبه و یکشنبه آلاینده‌های جوی در کلانشهر‌های تهران، اصفهان، اراک، کرج  و مشهد مقدس افزایش یافته و سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در این مناطق می‌شود.
 
همچنین فردا هوای تهران در سردترین و گرمترین زمان به ترتیب به 2 درجه زیر صفر و 7 درجه سانتیگراد می رسد.
کد مطلب 1777752

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