9 دی روز تاثیرگذار در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان، با تاکید بر اینکه 9 دی یکی از ایام الله برجسته و تاثیر گذار در روند نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود افزود: فتنه 88 به دست دشمنان داخلی و خارجی قسم خورده نظام اسلامی طراحی شد، اما حضور گسترده مردم در 9 دی سرنوشت و نتیجه این دسیسه را رقم زد.

وی آشکار شدن چهره کریه دشمنان داخلی و خارجی را از نتایج حماسه 9 دی عنوان کرد و افزود: حماسه 9 دی موجب ثبات نظام در عرصه های مختلف شد و ثابت کرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی مقتدرانه با تمام توان در مقابل همه توطئه های دشمنان با درایت و تدابیر مقام معظم رهبری ایستاده است.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه فتنه های دشمنان با مدیریت ولایت فقیه در سال 88 خنثی شد، افزود: ایران اسلامی در طول دوران پس از انقلاب حوادث و رخدادهای زیادی را به خود دیده است که با همه تاریخ برابری می کند.

وی، با بیان اینکه حضور خود جوش و گسترده مردم رفراندوم مجدد آنان به انقلاب اسلامی و ارزشهایی انقلابی بود افزود: 9 دی روزی است که مردم به صورت خود جوش برای نشان دادن پشتوانه مردمی کشور و آمادگی برای پاسداری از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی به صحنه آمدند و تمام توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

حجت الاسلام خاتمی حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه حماسه 9 دی را یکی از الطاف الهی به نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: ایستادگی مقتدرانه ملت ایران در برایر توطئه های دشمنان باعث خنثی شدن توطئه های مختلف دشمنان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با بیان اینکه ولایت فقیه همواره در طی عمر پربرکت نظام اسلامی رکن ااسی و مهم در مقابله با فتنه های و توطئه های دشمنان بوده است گفت: ولایت فقیه در پیشبرد اهداف نظام اسلامی، مقابله با توطئه های دشمنان و آگاه سازی نقشی راهبری و تاثیرگذار داشت.

حجت الاسلام خاتمی افزود: هدایت مدبرانه رهبری و روشنگری های به موقع معظم له، توانست نظام اسلامی را با حداقل آسیب از دام گسترده این فتنه بیرون بکشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، نقش ولایت فقیه در پیشبرد اهداف نظام اسلامی و حرکت پرشتاب کشور به سوی تعالی را غیر قابل جایگزین معرفی کرد و تبعیت از این رکن اساسی را رمز موفقیت ایران اسلامی در تمامی عرصه ها عنوان کرد و ادامه داد: فتنه گران و منافق صفتان در سال 88 پرده از چهره حقیقی خود برداشتند و توخالی بودن ادعایشان در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی را به ایران و ایرانیان نشان دادند.

حجت الاسلام خاتمی دفاع و حمایت از تمامیت انقلاب اسلامی، آرمان های انقلاب و دفاع از حریم امامت و ولایت را از آثار و نتایج حماسه 9 دی عنوان کرد و گفت: حضور خودجوش مردم برای دفاع از حریم ولایت از ویژگی های برجسته این روز تاریخی محسوب می شود.



وی در ادامه با یادآوری نامه تاریخی امام خمینی(ره) در سال 1367 را به کورباچف رئیس اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی افزود: امام خمینی(ره) فروپاشی بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی را پیش بینی فرموده بودند.



حجت الاسلام خاتمی سرانجام اتحاد جماهیر شوروی را ناشی از ظلم و استبداد گسترده حکومت کمونیست نسبت به مردم دانست و گفت: دین مبین اسلام نسخه نجات بشر را در دست دارد و جمهوری اسلامی ایران هم اکنون باید نقش محوری و الگو دهی خود را برای ارائه این نسخه به جهانیان ایفا کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان،در ادامه با اشاره به اینکه شهدا، جانبازان و رزمندگان اسلام میراث داران عملی قیام عاشورا هستند ادامه داد: شهدا با گذشت 1300 سال از قیام عاشورا در صحنه دفاع از حریم اسلام و ولایت جبهه شهادت رسیدند.

حجت الاسلام خاتمی در ادامه با اشاره به انتقال پیام و فلسفه قیام عاشورا به نسل آینده افزود: حضرت امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س)مانع از تحریف تاریخ و فرهنگ عاشورا شدند.



