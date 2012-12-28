9 دی سالروز تجلی دیانت و سیاست مردم بصیر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، نهم دی ماه سال 88 را حماسه ای مهم پس از فتنه ای بزرگ دانست و افزود: در این روز مردم انقلابی ایران با حماسه آفرینی در برابر آشوبگرانی که با رمز دروغین تقلب در انتخابات سعی در براندازی نظام داشتند، این فتنه را خاموش کردند.

وی تقلب در انتخابات را بهانه و رمز آشوب فتنه گران ذکر کرد و اظهار داشت: هدف اصلی دشمنان نظام در فتنه سال 88 ضربه زدن به نظام و تلاش برای اسلام زدایی و براندازی حکومت دینی بود.

حجت الاسلام یعقوبی اضافه کرد: اما در چنین شرایطی مردم بصیر و انقلابی ایران پیام رهبری در خطبه های نماز جمعه را دریافت کردند و با راهپیمایی عظیم خود در 9 دی ماه سال 88 دیانت و سیاست همراه با بصیرت خود را متجلی کردند.

وی تصریح کرد: یوم الله نهم دی ماه اراده ملت و عزم آهنین پیروان خمینی بزرگ را در زمان رهبری آیت الله خامنه ای به جهانیان نشان داد.

به گفته خطیب نماز جمعه بجنورد در این روز فرزندان امام راحل، یاران ولایت و پیروان امت با سلاح بصیرت و با شعار عزت و دیانت به میدان آمدند و با برائت از منافقین درس بزرگی به دشمنان داخلی و خارجی دادند.

وی اضافه کرد: در نهم دی ماه همچنین خواص بی خاصیت نیز با سکوت خود در برابر فتنه ها و عدم موضع گیری شفاف در برابر باطل رسوا شدند و سابقه تاریخی خود را در اذهان مردم مخدوش کردند.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: روز نهم دی سال 88 انقلابی بود در درون انقلاب اسلامی ایران و حماسه ای در حماسه عظیم بود که تحولی بزرگ را در تاریخ این نظام رقم زد.

وی تصریح کرد: مردم انقلابی ایران بارها ثابت کرده اند که در برابر اقداماتی که علیه دین و نظام آنها صورت بگیرد، تحمل نکرده و با تمام توان در برابر عاملین مقاومت می کنند.

حجت الاسلام یعقوبی اضافه کرد: نهم دی ماه درس بزرگی به مردم ما آموخت و آن این بود که شاید در برخی مواقع غبار فتنه جامعه را فرا بگیرد اما به علت اینکه نظام ما نظامی مبتنی بر ولایت است، هر زمانی که در تاریکی و فضای مه آلود دچار شدیم، بهترین راهنما و چراغ راه، ولایت فقیه است.