اوضاع میدانی مناطق ناآرام/عملیات ارتش علیه گروههای مسلح ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، منابع نظامی سوری اعلام کردند: ارتش سوریه در درگیری با گروههای مسلح سوری در بوستانهای روستای الطیبه در حومه درعا تعدادی از تروریستها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.

این منابع افزودند: در میان کشته شدگان برخی سرکرده های گروههای تروریستی از جمله محمد علی البلخی، عبدوحسین الدیری، یزن جاموس، حسین عاید الزعبی و قاسم حبوباتی به چشم می خورد.

یک منبع نظامی در استان حماه سوریه نیز گفت: ارتش سوریه در نزدیکی روستای ابوعبیده در حومه حماه با گروههای مسلح درگیر شد که در اثر این عملیات ارتش سوریه شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

این منبع همچنین از درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح در روستای بسیرین در حومه حماه و کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها و فرار برخی دیگر خبر داد.

این منبع همچنین از تخریب مرکز وابسته به گروههای مسلح در روستای جنان و کشته و زخمی شدن شماری از آنها خبر داد.

منابع نظامی در استان ادلب نیز از درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح در مناطق الیعقوبیه، جسر الشغور، تل الذهب و الجانوده و کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها خبر دادند.

این منابع افزودند: در میان کشته شدگان عماد ابوالعج، محمد ترکاوی، عبدالجلیل حسیان و ابراهیم المجبور به چشم می خورد.

یک منبع نظامی در استان حمص نیز اعلام کرد: ارتش سوریه با گروههای مسلح در منطقه الخالدیه در شهر حمص درگیر شد و برخی از تروریستها از جمله علاء اسعد الحسین و صابر مندو را به هلاکت رساند.

در منطقه جوبز و السلطانیه نیز ارتش سوریه شماری از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله عبدالعزیز المسطو، محمد الفاعوری و جاسم الخالدی را از پا درآورد.

درالتیفور، تلبیسه، الرستن، دیر بعلبه، الغنطو و القصیر نیز ارتش سوریه به گروههای مسلح حمله کرد و تعدادی از آنها را به هلاکت رساند.



یک منبع نظامی سوری در حلب نیز اعلام کرد: ارتش سوریه در روستاهای حندرات، العویجه، خان طومان، کفرآنطوان و تل رفعت در حومه حلب با گروههای مسلح درگیر شد و شماری از آنها را از کشته و زخمی کرد.

یک منبع در حومه دمشق نیز از درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح و هلاکت برخی از سرکرده های گروههای مسلح از جمله مصطفی الحنفی، عصام سعدا، معاذ غبیس و فهد العتیق خبر داد.