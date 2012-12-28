  1. بین الملل
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

تحولات امنیتی سوریه/

اوضاع میدانی مناطق ناآرام/عملیات ارتش علیه گروههای مسلح ادامه دارد

اوضاع میدانی مناطق ناآرام/عملیات ارتش علیه گروههای مسلح ادامه دارد

نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات خود برای پاکسازی مناطق ناآرام از وجود گروههای مسلح، شماری از سرکرده های این گروهها را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، منابع نظامی سوری اعلام کردند: ارتش سوریه در درگیری با گروههای مسلح سوری در بوستانهای روستای الطیبه در حومه درعا تعدادی از تروریستها را به  هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.

این منابع افزودند: در میان کشته شدگان برخی سرکرده های گروههای تروریستی از جمله محمد علی البلخی، عبدوحسین الدیری، یزن جاموس، حسین عاید الزعبی و قاسم حبوباتی به چشم می خورد.

یک منبع نظامی در استان حماه سوریه نیز گفت: ارتش سوریه در نزدیکی روستای ابوعبیده در حومه حماه با گروههای مسلح درگیر شد که در اثر این عملیات ارتش سوریه شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

این منبع همچنین از درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح در روستای  بسیرین در حومه حماه و کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها و فرار برخی دیگر خبر داد.

این منبع همچنین از تخریب مرکز وابسته به گروههای مسلح در روستای جنان و کشته و زخمی شدن شماری از آنها خبر داد.

منابع نظامی در استان ادلب نیز از درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح در مناطق الیعقوبیه، جسر الشغور، تل الذهب و الجانوده و کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها خبر دادند.

این منابع افزودند: در میان کشته شدگان عماد ابوالعج، محمد ترکاوی، عبدالجلیل حسیان و ابراهیم المجبور به چشم می خورد.

یک منبع نظامی در استان حمص نیز اعلام کرد: ارتش سوریه با گروههای مسلح در منطقه الخالدیه در شهر حمص درگیر شد و برخی از تروریستها از جمله علاء اسعد الحسین و صابر مندو را به هلاکت رساند.

در منطقه جوبز و السلطانیه نیز ارتش سوریه شماری از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله عبدالعزیز المسطو، محمد الفاعوری و جاسم الخالدی را از پا درآورد.

درالتیفور، تلبیسه، الرستن، دیر بعلبه، الغنطو و القصیر نیز ارتش سوریه به گروههای مسلح حمله کرد و تعدادی از آنها را به هلاکت رساند.

یک منبع نظامی سوری در حلب نیز اعلام کرد: ارتش سوریه در روستاهای حندرات، العویجه، خان طومان، کفرآنطوان و تل رفعت در حومه حلب با گروههای مسلح درگیر شد و شماری از آنها را از کشته و زخمی کرد.

یک منبع در حومه دمشق نیز از درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح و هلاکت برخی از سرکرده های گروههای مسلح از جمله مصطفی الحنفی، عصام سعدا، معاذ غبیس و فهد العتیق خبر داد.

کد مطلب 1777761

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