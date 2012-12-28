درخواست وزیرعلوم از همتای افغانی/ اجازه تحصیل مربیان افغانی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در دیدار با وزیر تحصیلات عالیه افغانستان خواستار ایجاد تسهیلات ویژه برای رفت و آمد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایرانی که در افغانستان شعبه دارند، شد.

وزیر علوم در ادامه گفت: در راستای همکاری های مشترک علمی و پژوهشی مشترک، ما آمادگی داریم پروژه های فنی و مهندسی را به صورت مشترک و با حضور اعضای هیات علمی دو کشور انجام دهیم که این امر از بعد علمی و کاربردی برای دو ملت مفید خواهد بود.

وی افزود: همچنین ما پذیرای دانشجویان بورسیه افغانی برای تحصیل در دانشگاه های ایران هستیم و پیشنهاد می کنیم به همراه دانشجویان بورسیه، مربیان دانشگاه های افغانستان نیز برای تحصیل در مقطع دکتری به ایران بیایند.

دانشجو در ادامه از آمادگی کشورمان برای ایجاد شعبه ای از دانشگاههای ایران در افغانستان همچنین تقویت کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای افغانستان خبر داد و افزود: در این راستا اساتید دانشگاه‌های افغانستان هم می توانند فرصت های مطالعاتی خود را در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران بگذرانند.

وزیر علوم پیشنهاد کرد که به منظور همکاری های مشترک علمی بین دو کشور، می توان مرکز مطالعات زبان و ادبیات فارسی و مرکز مطالعات اسلامی را با کمک اساتید ایرانی در دانشگاه های افغانستان ایجاد کرد.

این مقام مسئول وزارت علوم، خواستار ایجاد تسهیلات ویژه برای رفت و آمد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایرانی که در افغانستان شعبه دارند، شد.