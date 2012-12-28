  1. دانشگاه و فناوری
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

انتصاب مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

انتصاب مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، ولی الله سعیدیان را به سمت مدیرکل روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روح اللهی مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در احکام جداگانه ای ولی الله سعیدیان را به سمت مدیرکل دفتر روابط عمومی و حجت اله فرزین را که پیش از این مدیر روابط عمومی این شرکت بود به سمت مدیرکل دفتر مدیرعامل و هیات مدیره منصوب کرد .

پیش از این مهندس بیدخام مدیریت دفتر مدیرعامل و هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران را عهده دار بودند.
 
همچنین حسن بوربور و بهروز کرمی در احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات تهران به سمت مدیرکل مالی و مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری منصوب شدند.
کد مطلب 1777768

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