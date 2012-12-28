نمایشگاه "بصیرت" در بقاع متبرکه امامزادگان ورامین گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامعلی قدیریان افزود: این نمایشگاه ها در محل امامزاده جعفر(ع) شهرستان پیشوا، سید فتح الله ورامین، امامزاده بی بی زبیده و امامزداده ابراهیم(ع) قرچک برپا شده است.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه ها، تصاویری از حضور پرشور و تأثیرگذار مردم در حماسه نهم دی ماه، پوسترهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شناخت فتنه و نیز مسائل مربوط به فتنه سال 88 آورده شده است.

حجت الاسلام قدیریان اضافه کرد: در آثار ارائه شده در این نمایشگاه ها تلاش می شود تا نقش مردم در خنثی سازی فتنه سال 88 به تصویر کشیده شده و ابعاد مختلف حماسه نهم دی ماه برای بازدید کنندگان تبیین شود.

وی با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار مردم در خنثی سازی فتنه سال 88 گفت: مردم ایران اسلامی در جریان نهم دی ماه، حماسه ای تاریخی را ثبت کرده و طومار فتنه گران را درهم پیچیدند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین تصریح کرد: حماسه نهم دی ماه، اوج ولایتمداری و عشق و ارادت ملت ایران اسلامی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به اثبات رساند و نشان داد که مردم در تمام شرایط بر آرمان های نظام جمهوری اسلامی پایبند هستند.

گفتنی است، این نمایشگاه ها به مدت یک هفته در این اماکن متبرک برپا است.

تجدید بیعت بسیجیان حوزه خواهران حضرت زینب(س) جامعه زنان سپاه ناحیه پیشوا با ولایت فقیه

بسیجیان حوزه خواهران حضرت زینب(س) جامعه زنان سپاه ناحیه پیشوا طی بیانیه ای با ولایت فقیه و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند که در بیانیه آنان چنین آمده است:

"خشنودیم که حماسه بزرگ 9 دی 88 را به افتخار در تاریخ زرین جمهوری اسلامی ایران حک می کنیم و مهر زرین آن را در روزگاری به اوراق تقویم می نشانیم که خود سازنده آینده این مرز و بوم هستیم؛ در 9 دی 88 مدالی زرین بر گردن این مردم درخشان دنیا را به خود خیره ساخت، خفاشان زمان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس خبیث کورکورانه در دخمه ای با ظاهر کاخ سفید دست در دست یکدیگر دادند تا به خیال خام خود ایران را با انقلابی از درون متزلزل کنند.

دست نشانده ها وعوامل آنها به گمان پوچ خود با توسل به مقدسات مردم دیندار و معتقد به ولایت با دستاویز قرار دادن سبزینه های معنوی مردم، خواستند تا آرزوی دیرین مستکبران شرق و غرب را برآورده سازند؛ اما تا مردم ایران حبل المتینی به محکمی ولایت فقیه و قرآن را در این مملکت بیدار مدافع پاسداری می کنند، دشمنان بدانند آرزوی دستیابی به ایران اسلامی را به گور خواهند برد.

ما بسیجیان خواهران حوزه حضرت زینب(س) سپاه ناحیه پیشوا به آنان توصیه می کنیم که ما ایرانیان وارثان به حق سلمان فارسی هستیم و مشق عشق به ولایت را در مکتب عاشورا با رتبه ممتاز شهادت و آزادگی وارثیم پس قبل از آنکه هوای خدشه دار کردن گوشه ای از اصول ایران اسلامی را در سر بپرورانید به یاد داشته باشید، ایران یکپارچه دانشگاهی است که وارثان مجاهدان هشت سال دفاع مقدسند که روزی دماغتان را در جنگ تسلیحاتی با دست خالی به خاک مالید.

نیک است به جای آن که وقت خود رابه بطالت بگذرانید، به فکر اداره کردن دولتهای خود باشید که هر روز اخبار افتضاحات آن به گوش دیا می رسد و از پیشرفت ایران در مسائل علمی اقتصادی سیاسی فرهنگی بمیرید.

ما بسیجیان حوزه حضرت زینب(س) سپاه ناحیه مقاومت بسیج پیشوا و ملت ایران ملتمسانه و امیدوار چشم به راه حجتی است که روزی سربازیش را خواهد کرد تا ذره ای از شما ایادی کفر بر روی زمین نماند".