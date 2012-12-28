طرح 6ماده ای ایران درباره سوریه جامع و بی نقص است

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان روز جمعه با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ملاقات و پیام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران بمناسبت سال نو میلادی و تولد حضرت عیسی (ع) را به وی تسلیم کرد.

رکن‌آبادی در این ملاقات ضمن تشریح مفاد طرح 6 ماده‌ای کشورمان برای حل بحران سوریه، راه حل سیاسی را تنها راه پایان بحران جاری سوریه دانست.

پیگیری موضوعات مورد علاقه دوجانبه بویژه توافقات کمیته عالی همکاریهای دوکشور و بندهایی که هنوز اجرایی نشده، از جمله مسائل مورد تأکید دراین دیدار بود.

میقاتی نخست وزیر لبنان دراین ملاقات در خصوص طرح 6 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت این طرح کاملاً جامع و شامل و فاقد هرگونه نقیصه بوده و در صورت اجراء، تحول بسیار مهم و مثبتی در پی خواهد داشت.

