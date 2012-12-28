  1. سیاست
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

میقاتی در دیدار رکن آبادی:

طرح 6ماده ای ایران درباره سوریه جامع و بی نقص است

طرح 6ماده ای ایران درباره سوریه جامع و بی نقص است

نخست وزیر لبنان در خصوص طرح 6 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران پیرامون سوریه اظهار داشت: این طرح کاملاً جامع و شامل و فاقد هرگونه نقیصه بوده و در صورت اجراء، تحول بسیار مهم و مثبتی در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان روز جمعه با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ملاقات و پیام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران بمناسبت سال نو میلادی و تولد حضرت عیسی (ع) را به وی تسلیم کرد.

رکن‌آبادی در این ملاقات ضمن تشریح مفاد طرح 6 ماده‌ای کشورمان برای حل بحران سوریه، راه حل سیاسی را تنها راه پایان بحران جاری سوریه دانست.

پیگیری موضوعات مورد علاقه دوجانبه بویژه توافقات کمیته عالی همکاریهای دوکشور و بندهایی که هنوز اجرایی نشده، از جمله مسائل مورد تأکید دراین دیدار بود.

میقاتی نخست وزیر لبنان دراین ملاقات در خصوص طرح 6 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت این طرح کاملاً جامع و شامل و فاقد هرگونه نقیصه بوده و در صورت اجراء، تحول بسیار مهم و مثبتی در پی خواهد داشت.
 

کد مطلب 1777776

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