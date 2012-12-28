ایمان و بینش دانش ‌آموزان بسیجی تاکنون نقشه های شوم دشمنان را سرکوب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمد قاسمی ظهر جمعه در دیدار با خانواده شهید بسیجی مرتضی آسوده در چابهار، اظهار داشت: امروزه دانش ‌آموزان با تاسی از ایثار و فداکاری هزاران شهید دوران دفاع مقدس در تمامی صحنه ‌های مبارزه با استکبار هوشیارانه و آگاهانه حاضر هستند و از ارزش‌ ها و آرمان‌ های نظام و انقلاب اسلامی دفاع می ‌کنند.

وی گفت: شهید آسوده نمونه و الگویی عملی از ایمان، ایثار، فداکاری و صبر و استقامت است.

شهید مرتضی آسوده از دانش آموزان بسیجی فعال در سال چهارم رشته ریاضی فیزیک دبیرستان نمونه شهرستان چابهار بود که وظیفه انتظامات نماز جمعه این شهرستان را برعهده داشت.

این شهید بزرگوار به همراه دانشجوی بسیجی حامد بزی در حین تعقیب و شناسایی عامل تروریستی جان خود را در دفاع از جان نمازگزاران جمعه چابهار هدیه کرده و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.