مسلمان واقعی بصیر و عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه های این هفته نماز جمعه پس از دعوت همگان به تقوی الهی گفت: خداوند رحمان در سوره آل عمران فرموده اند "پروردگار شما بزرگترین ولی و نگهدارنده بندگان است"، چه عظمت و ارزشی بالاتر از این وجود دارد که خداوند رحمان ولی ماست؛ همچنین در آیه 65 سوره مبارکه اسرا خداوند رحمان فرموده اند: "من بندگانم را در مقابل شیطان و مکر و حیله هایش حمایت میکنم."؛ اگر انسان قرآن بخواند و تحت حمایت خدا باشد شیطان هرگز موفق نخواهد شد.

بالاترین مرتبه بهره وری از ولایت الهی نجات در میادین سخت است

وی ادامه داد: ما برای سعادت و کمال خلق شده ایم و برترین هدایت ها هدایت قران و نبوی است؛ بالاترین مرتبه بهره وری از ولایت الهی نجات در مراحل و میادین سخت است. در دعای ندبه به آیه قرآن اشاره دارد که خداند خطاب به پیامبر اسلام (ص) فرمودند: "اجر و مزدی در ازای رضایت و هدایت امت طلب نداشته باش، من حق پیامبری را در ازای تربیت و سعادت مردم پرداخته ام و بزرگترین آن حب اهل بیت پیامبر است". انتخاب راه و خط خدا بزرگترین نشانه خدا شناسی و بندگی است.

امام جمعه قرچک در تبیین اهمیت فعالیت های پیامبر اسلام (ص) گفت: محمد رسول الله (ص) بیست و سه سال زحمت کشیدند و خداوند در ازای آن فرمودند: "بزرگترین توقع من از تو اینست که این رسالت ادامه داشته باشد و هدایت مردم به سوی پروردگارشان قطع نشود". از این جمله در می یابیم هر کس ولایت خدا را بپذیرد و با این پذیرش در آزمون های سخت زندگی موفق بشود به بالاترین درجه های بصیرت رسیده است.

فتنه گران از ولایت علی(ع) و اولادش به دور بودند

حجت الله اسماعیلی ابراز داشت: کسانی که فتنه ایجاد کردند و بصیرت نداشتند از ولایت علی(ع) و اولادش به دور بودند. زمانی که عده ای با شعار حق به قصد فریب دادن مردم و اغفال مردم هستند، اهمیت ولایتمداری مشخص میشود. به تعبیر حضرت علی (ع) : "یک کلمه حق را با یک کلمه باطل مخلوط میکنند که حق بر اولیا مشتبه می شود و اینجا جای بصیرت است."

خطیب نمازجمعه قرچک ادامه داد: در سوره منافقون آمده است: "ای پیامبر تو چون چهره های آنها را، ظاهر آن ها را و زبانهایشان را ببینی تعجب میکنی. اگر سخن بگویند به سخنهایشان گوش فرا خواهی داد ولی از درون گویی چوب خشک بر دیوارند هر صدایی که بشنوند گمان می کنند به ضررشان است. دشمنان دین به حقیقت اینها هستند از ایشان بر حذر باش و خدایشان بکشد که چقدر از حق رو گردانند."

بصیرت ملت ما محصول پیروی از ولایت است

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش قرچک اذعان داشت: بصیرت محصول پیروری از ولایت است زیرا پس از پیامبر نیز برخی به واسطه عدم تبعیت از ولایت و بی بصیرتی به گمراهی کشیده شدند. برخی مواقع جامعه آنچنان به هم می ریزد و آلوده می شود که حضرت علی (ع) فرموده اند: "از معروف چیزی نمیانده جز نمی که بر کاسه نشیند و زندگی همچون چراگاه غارت شده و تباه شده گردد".

امام جمعه قرچک در خطبه دوم نماز جمعه این بخش پس از دعوت مجدد همگان به تقوی الهی گفت: ملت عزیز ایران اسلامی، بصیر ترین ملت های جهان در تبعیت از رهبرشان هستند و فتنه ها را با کشتی های نجات بصیرت در هم شکستند.

ملت بصیرت ما همواره منش ولایتمدارانه دارند

وی ادامه داد: مهمترین وظیفه مسلمان واقعی امروز شناخت و بصیرت انحرافات است زیرا دشمنان امروز همان دشمنان دیروزند اما لحن و شیوه مکر و فریبشان را کمی تغییر داده اند. ملت بصیر ما یکبار هم نشده است که از منش ولایتمدارانه خود بهره نبرده باشد.

خطیب نماز جمعه قرچک تاکید نمود: مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) چه هشدار جالبی پیرامون بصیرت دادند و فرمودند: "دشمن می خواهد اندیشه امام حسین (ع) را بکشد، زندگی اجتماعی ما بدون اندیشه حسینی بی معناست. هدف اصلی مردم در نه دی 88 حرکت در سایه ولایت بود. هر جا مردم ما با ایمان راسخ وارد میدان شده اند دشمن بیشتر به عقب رانده شده است."

آمریکا، اسرائیل و انگلیس سه ضلع مثلث شرارت در جهان هستند

امام جمعه قرچک با اشاره به سخنان مقام معظه رهبری اذعان داشت: آقا فرمودند: "اگر برخی تصور می کنند امروز آمریکا در پشت صحنه مدیریت دنیا را دارد این توهم محض است زیرا آمریکا در باتلاق عمیق فرو رفته و دست و پا میزند.".

حجت الاسلام اسماعیلی ادامه داد: آمریکا، اسرائیل و انگلیس سه ضلع مثلث شرارت در جهان هستند و هر لحظه ای که مردم مسلمان بر علیه آنها حرکت کردند کاخ هایشان به لرزه افتاده است. ملتهای منطقه نیز بر علیه مستکبران به پا خواسته اند و هم ردیف ما با نظام تفکراتی آمریکا مقابله می کنند.

مسلمان واقعی مسلمان بصیر وعاشورایی است

رئیس ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر قرچک ادامه داد: اگر می خواهید به دنبال آزادی و عزت باشید باید درد دین و اسلام داشته باشید زیرا مسلمان واقعی مسلمان بصیر و عاشورایی است. آنها به اسلام مفید و جاندار که در مقابل قلدری های آنان می ایستد حمله میکنند و در مقابل آن موضع گرفته اند که آن اسلام فقط اسلام حسینی است و یقین داریم دشمن نمی تواند با آن مقابله کند.

اسماعیلی ابراز داشت: فطرت های بشری بیدار شده و به دنبال سخنان وحدت آفرین اسلامی است. مخالفت مردم جهان با سردمداران ظلم بیشتر شده و به زودی بشریت عالم با منطق واقعی به اسلام گرایش پیدا می کنند و امید داریم به زودی به حکومت جهانی امام زمان حضرت مهدی (عج) نزدیک بشویم.

امام جمعه قرچک در ادامه با تاکید بر بصیرت ولایی ملت ایران گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند: "اینها سی سال علیه ما فعالیت کرده اند، اگر نتوانسته اند کاری کنند بخاطر این است که توانایی آن را نداشته اند وگرنه مطمئنه باشید دل آنها برای ما نسوخته است. تنها کاری که توانستند بکنند این بود که توانستند از آشوبگران و فتنه گران حمایت کنند."

حجت الاسلام اسماعیلی در پایان با اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: در این انتخابات لازمه هدایت و سعادت تقوی سیاسی است؛ مردم با بصیرت و آگاه و جان بر کفند و مسئولان مراقب باشند زیرا تقوای سیاسی چاره ساز است.

وی افزود: اختلاف و بی عدالتی و نادیده گرفتن حقوق مردم در برخی موارد وجود دارد اما مردم بصیر ما یقینا تا آخرین لحظه پشت ولایت ایستاده اند و در صحنه ها حضور خواهند داشت؛ مردم ما نسبت به خون شهدا مسئولند و در نهم دی 88 نشان دادند که بصیرت بسیار بالایی دارند.