بیانیه دفتر امام جمعه و شورای سیاست گذاری قزوین در خصوص نهم دی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز حماسه ماندگار نهم دی ماه، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، ائمه جمعه استان، دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و مرکز رسیدگی به امور مساجد در بیانیه ای فرارسیدن این روز بزرگ را گرامی داشتند.

در این بیانیه آمده است: خداوند قادر متعال را سپاسگزاریم که ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی را از آنچنان بصیرت و شور و شعور دینی و سیاسی عمیقی برخوردار و بهره مند ساخته که هر زمان نیاز به حضور مردم در صحنه های مختلف دفاع از آرمان ها و ارزش های اسلامی و انقلابی احساس شده، غیرتمندانه و آگاهانه در میدان حاضر شده و تکلیف الهی و شرعی خود را به نحو احسن به انجام رسانیده است.

در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: یکی از مهمترین مصادیق بارز بصیرت مردم و به تعبیر رهبر معظم عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته) حماسه ماندگار نهم دی ماه است که پس از جسارت و هتک حرمت وقیحانه فتنه گران نسبت به ساحت مقدس حضرت سید الشهداء امام حسین ابن علی (لیه السلام ) و عزاداران عاشورای حسینی در روز ششم دی ماه 88 ، سه روز بعد در نهم دی ماه سال 88 با حضور گسترده و پرشکوه خود در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر، آنچنان حماسه ای آفریدند که رهبر معظم انقلاب در شأن آن فرمودند: روح حاکم بر حضور عظیم مردم در سال 57 همان روح حاکم در ماجرای نهم دی 88 است که در این روز به شکل بارزتری خود را نشان داد به طوری که جای انکار و تردید برای هیچکس باقی نگذاشت و آن روح دیانت حاکم بر دلهای مردم بود.

در ادامه این بیانیه آورده شده است: اینک در سومین سالگرد آن حماسه جاویدان باید با حفظ آگاهی و هوشیاری سیاسی و انقلابی همچنان پشت سر مقام ولایت عظمی محکم و استوار از مبانی و اصول اسلام و انقلاب حمایت کرده و در مقابل نقشه ها و توطئه های دشمنان کینه توز و پلید انقلاب و نظام اسلامی ایستادگی کرده و همچون همیشه خواب پریشان آنان را بی تعبیر گذارند.

همچنین ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، تبلیغات اسلامی، خانه کارگر، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، شورای هیئت های مذهبی و مداحان با صدور بیانیه های جداگانه ای ضمن گرامیداشت این روز بزرگ آن را نشانه بصیرت، آگاهی و ولایت مداری ملت ایران دانستند.