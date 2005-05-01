محمد مير كياني : مقوله كتاب در رسانه ملي موضوعي فراموش شده است

اين نويسنده و عضو هيات مديره انجمن قلم ايران در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : توجه مردم ؛ چه كساني كه با كتاب سر و كار دارند و چه عامه مردم با سياست هاي كلي در جامعه در ارتباط است . يعني مجموعه سياست گذاري ها در كشورمي تواند باعث توجه مردم به كتاب باشد ، عكس اين قضيه هم مي تواند اتفاق بيافتد .



محمد ميركياني كه مجموعه قصه هاي " يكي بود - يكي نبود " را نوشته است ، تصريح كرد : برنامه ريزي هاي فرهنگي در جامعه بايد براساس اتفاق هايي باشد كه در دنيا با توجه به نيازهاي روز رخ داده است ، رسانه هاي تصويري در كشور و وسايل ارتباط جمعي و اينترنت و... ، هم مي توانند با يك سياست كلي و هماهنگ در كشور، توجه مردم را به كتاب و فرهنگ در جامعه جلب كنند .

اين نويسنده درخصوص برپايي هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران و تاثيرات فرهنگي آن به مهر، گفت : نمايشگاه كتاب ، حركت خوبي است ، حتي حضور كساني كه براي تفريح به نمايشگاه مي آيند و كتابي هم خريداري نمي كنند ، موثر است ، همين كه نگاهشان به كتاب جلب مي شود ، موثراست ، اما قطعا استقبال از نمايشگاه موجب رونق و توجه مردم به كتاب نمي شود. به نظرمن برگزاري نمايشگاه در درجه اول باعث توجه مردم به مقوله كتاب است و دردرجه دوم خريد كردن و اهل مطالعه شدن آنهاست .



محمد ميركياني در طبقه بندي كتابها و مخاطبان آنها خاطرنشان ساخت : همه نوع كتاب ، براي همه گرايش ها وجود دارد ، مخاطبان ادبيات داستاني ، اصولا مخاطبان خاصي هستند ، در صورتي كه درادبيات كودك ، كارجنبه آموزشي وعام دارد ، يك كودك و يا نوجوان كتاب را براي تفريح و گذراندن وقت نمي خواند ، بلكه هدف او آموزش است ، او از كتاب واژه هاي تازه ياد مي گيرد ، با مسائل علمي آشنا مي شود و همچنين مهارت خود را در زمان فارسي گسترش مي دهد.

وي افزود: هر اندازه كه يك اثرمكتوب ادبي با نيازهاي عموم مردم هماهنگ تر و سازگارترباشد ، به همان اندازه هم مورد توجه قرارمي گيرد ، عوامل ديگري كه تاثيرگذار هستند ، معرفي مناسب يك كتاب و عرضه مناسب آن و پرداختن به آثارموفقي است كه منتشر شده است.







اين نويسنده درخصوص اين كه آيا نمايشگاه كتاب و حركت هاي مشابه ، درجذب مخاطب براي نويسنده موثر است يا خير، اضافه كرد : نمايشگاه كتاب ، به تنهايي موثرنيست بلكه تبليغات و رسانه هاي گروهي دركنارهم لازم است.



وي درخصوص ارزيابي كتاب هاي موجود در بازار گفت : يك اثر خوب ، اثري است كه هم مخاطب خاص و هم مخاطب عام داشته باشد ، معمولا آثاري كه كارشناسان آنها را تاييد مي كنند و مورد توجه عام هم قرار مي گيرد ، آثارخوبي هستند ، اما آثاري كه توسط كارشناس تاييد شود ؛ ولي مورد توجه عام قرار نگيرد اصطلاحا آثاري كلاسيك هستند . يعني آثاري كه در كلاسها بايد تدريس شوند ، اما آثاري كه مورد توجه عام قرارنگيرند و كارشناسان هم آن را تاييد نكنند بازاري و كم ارزش اند .



ميركياني ياد آور شد : آثاري مانند شعرهاي حافظ كه هم مخاطب و هم مخاطب عام دارد و هنوز ماندگاراست، مثنوي مولوي كه از قديم همه مي خوانند اما كسي تحليلهاي عرفاني مثنوي را نمي دانست يا شاهنامه فردوسي كه در بازارهاي قديم مخاطب عام بود و حتي بعضي ها شاهنامه را تحليل مي كردند ، از مخاطب خاص هم برخوردار بودند ، حتي در ادبيات امروزهم مي توان ازجلال آل احمد نام برد كه هم مخاطب خاص و هم عام دارد وكتابهاي او در اروپا هم مورد استقبال بسياراست .

اين نويسنده در پايان گفت : كساني كه در رسانه هاي ملي و مطبوعات به تبليغ كتاب مي پردازند ، بايد خودشان هم اهل كتاب باشند تا بتوانند در مورد كتاب خوب صحبت كنند ، هرچقدر كتابخانه افزايش پيدا كند كتاب خواندن هم رونق مي يابد ، حتي در ايستگاههاي مترو و پاركها هم بايد كتابخانه باشد تا مردم اوقات خود را با خواندن كتاب سپري كنند.