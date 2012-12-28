9دی نماد هوشیاری و بیداری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز افزود: اگر بخواهیم 9دی را معرفی کنیم باید گفت که این روز نماد ایمان و دین داری مردم،یکپارچگی و اتحاد، ولایت مداری و..... است.

وی تصریح کرد: 9دی روز بصیرت و میثاق ملت با ولایت و امامت است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: 9 دی همچون 22 بهمن، 15 خرداد سال 42 و 19 دی سال 56 از روزهای بزرگ و به یاد ماندنی انقلاب است.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه امروز ملت ما به عنوان ملتی با بصیرت در دنیا شناخته می شوند افزود: امروز هیچ ملتی در دنیا به اندازه مردم ایران دارای هوشیاری، بیداری و با بصیرتی نیست.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: این بصیرت ثمره داشتن تقوا، ایمان دینی و پاکی ملت ایران است.

وی تاکید کرد: 9دی نماد یکپارچگی مردم ، دشمن شناسی و وقت شناسی است.

اربعین حسینی نماد حفظ مکتب خون و شهادت

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی تاکید کرد:اربعین حسینی نماد حفظ مکتب خون و شهادت در اوج تبلیغات دشمنان است.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: دشمن به دنبال ضربه زدن به اسلام با ارایه اسلامی خشن و اسلام آمیخته با لیبرال دمکراسی است.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: اربعین حسینی از جمله روزهایی است که باید با یک حرکت منسجم و هماهنگی جواب سخنان و حرکت های دشمنان اسلام را داد.

وی یادآور شد: آمریکا امروز از شوروی سابق نیز ضعیف تر است و کشتارهایی که آنها در سطح جهان به راه انداختند نشان از واماندگی و ترس آنها دارد.

وقف حرکتی در راه احیا ارزش ها است

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته وقف تاکید کرد: وقف عملی در راستای احیا ارزشهای دینی است و فرد با وقف می تواند خود را جاودان سازد.

وی تصریح کرد: متولیان وقف باید حافظ آن و احیاگر این سرمایه باشند و مستاجران وقف نیز باید حق آن را به طور کامل ادا کنند.