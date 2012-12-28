پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی گازرسانی در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانتیغی اظهار داشت: با توجه به اینکه 60 درصد فعالیت های شرکت های گاز رسانی در زمینه های فنی و تخصصی توسط تکنسین ها انجام می شود لذا ضرورت تامین و آموزش نیروهای فنی و مهارتی در این رشته احساس می شد.

وی گفت: ورود شبکه گازرسانی به استان و لزوم تربیت نیروی ماهر فنی و دانشگاهی با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی برای نخستین بار در دانشگاه فنی، علمی و کاربردی آموزش فنی و حرفه ای در سراسر استان آغاز شده است.

وی افزود: در این رشته دانشجویان پس از گذراندن دوره های لازم قابلیت شناخت اجزای شبکه و ایستگاه، نصب و نظارت تست و بازرسی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری شبکه و توانایی پیش بینی و پیشگیری حوادث در شبکه و ایستگاه های گاز را کسب خواهند کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: تکنسین اجرا، بهره برداری و تعمیرات خطوط اصلی، شبکه، انشعابات و ایستگاه های تقلیل فشار از مشاغل قابل احراز در این رشته است.

وی گفت: متقاضیان می توانند برای ثبت نام در این رشته از طریق مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی الکترونیکی www.sanjesh.orgو برای کسب اطلاعات بیشتر به مراکز آموزش علمی و کاربردی فنی و حرفه ای استان مراجعه کنند.

وی همچنین افزود: به منظور رشد و گسترش آموزش ‌های فنی و حرفه ‌ای و ارتقای مهارت جوانان در بخش‌ های مختلف بیش از 15 رشته مهارتی در مراکز نظامی و پادگان های استان در قالب کارگاه های مهارت آموزی توسط کارشناسان و مربیان این سازمان آموزش داده می شود.

جهانتیغی با بیان اینکه در سال گذشته 181 هزار و 707 نفر ساعت در پادگان های نظامی استان از آموزش های این سازمان بهره مند شده اند، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون نیز 119 هزار و 214 نفر ساعت در مراکز نظامی از جمله لشکر 88 زرهی زاهدان، تیپ مستقل زرهی خاش، منطقه سوم دریایی کنارک، فرماندهی مرزبانی استان، تیپ 110 سلمان فارسی، پایگاه مستقل دریایی امام علی (ع) و مرکز آموزش نظامی ولیعصر زابل در کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان مهارت های لازم را فرا گرفته اند.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 15 رشته از جمله تعمیرکار اتومبیل های سواری، سیستم های سوخت رسانی، نگهداری خودرو، تعمیر لوازم خانگی، لوله کشی ساختمان، جوشکاری، رایانه، نانوای سنتی، تعمیرکار کولر و نصاب تابلوهای برق و سایر حرفه های مرتبط آموزش داده می شود.

وی افزود: این طرح با عنوان آموزش فنی و حرفه ای سربازان در دوره مقدس نظام وظیفه در بهمن ماه سال 1371 با تصویب هیئت دولت و دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مسئولان آموزش در پادگان ها و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته و تاکنون نقش بسزایی در احراز و ایجاد شرایط اشتغال جوانان پس از خدمت سربازی در جامعه داشته است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در قالب شش مرکز ثابت، 10 کارگاه سیار، هشت کارگاه به صورت مستقر در پادگان ها، 17 کارگاه در زندان ها و همچنین هشت کارگاه در حوزه روستایی کار آموزش به متقاضیان را بر عهده دارند.