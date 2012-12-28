8 نمایشنامه در یادواره تئاتر تجلی بصیرت به روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز یادواره تئاتر تجلی بصیرت، نمایش‌نامه "اسماعیل اسماعیل" به نویسندگی جمشید خانیان و کارگردانی امیرصاحب جلال به روی صحنه رفت.

نمایشنامه "من قاضی القضاتم مرگ مهر کردم به مهر" به نویسندگی نصرالله قادری و کارگردانی احمد ندافی و نمایش "خواب در تالار آیینه" به نویسندگی و کارگردانی سعید شهریار از دیگر نمایش‌های روز اول این یادواره بود.

در روز دوم این یادواره هنری، نمایش "مرگ ناصر" به نویسندگی جمشید خانیان و کارگردانی آزاده کمال بروجردی، نمایش "مخالف خوان" به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلی پور، نمایش "حدیث آصف زهر خورده" به نویسندگی نصرالله قادری و کارگردانی شقایق حدادی اجرا شد.

نمایش "شکوفه‌های زمستانی" به نویسندگی زهرا غلامی و کارگردانی ایمان شیعه از دیگر نمایش‌های روز دوم این یادواره بود.

در روز سوم یادواره، نمایش "سرگذشت خانه ما" به نویسندگی علیرضا عمادی و کارگردانی ارشیا اقبالی به روی صحنه رفت.

آیین پایانی دومین یادواره تئاتر تجلی بصیرت در بخش نمایش‌نامه خوانی، امروز، هشتم دی ‌ماه ساعت 15با حضور مسئولان و هنرمندان در تالار مجتمع امام علی (ع) یزد برگزار می‌شود.