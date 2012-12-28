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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

8 نمایشنامه در یادواره تئاتر تجلی بصیرت به روی صحنه رفت

8 نمایشنامه در یادواره تئاتر تجلی بصیرت به روی صحنه رفت

یزد - خبرگزاری مهر: هشت نمایشنامه در دومین یادواره تئاتر تجلی بصیرت در یزد به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز یادواره تئاتر تجلی بصیرت، نمایش‌نامه "اسماعیل اسماعیل" به نویسندگی جمشید خانیان و کارگردانی امیرصاحب جلال به روی صحنه رفت.

نمایشنامه "من قاضی القضاتم مرگ مهر کردم به مهر" به نویسندگی نصرالله قادری و کارگردانی احمد ندافی و نمایش "خواب در تالار آیینه" به نویسندگی و کارگردانی سعید شهریار از دیگر نمایش‌های روز اول این یادواره بود.

در روز دوم این یادواره هنری، نمایش "مرگ ناصر" به نویسندگی جمشید خانیان و کارگردانی آزاده کمال بروجردی، نمایش "مخالف خوان" به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلی پور، نمایش "حدیث آصف زهر خورده" به نویسندگی نصرالله قادری و کارگردانی شقایق حدادی اجرا شد.

نمایش "شکوفه‌های زمستانی" به نویسندگی زهرا غلامی و کارگردانی ایمان شیعه از دیگر نمایش‌های روز دوم این یادواره بود.

در روز سوم یادواره، نمایش "سرگذشت خانه ما" به نویسندگی علیرضا عمادی و کارگردانی ارشیا اقبالی به روی صحنه رفت.

آیین پایانی دومین یادواره تئاتر تجلی بصیرت در بخش نمایش‌نامه خوانی، امروز، هشتم دی ‌ماه ساعت 15با حضور مسئولان و هنرمندان در تالار مجتمع امام علی (ع) یزد برگزار می‌شود.

کد مطلب 1777804

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