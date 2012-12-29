ساخت سد بالاخانلو در استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه در مراسمی با حضور مجید نامجو وزیر نیرو، احمد عجم استاندار قزوین، روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی عملیات ساخت سد مخزنی بالاخانلو آغاز شد.

سد مخزنی بالاخانلو در 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان بوئین زهرا در 200 متری پائین دست روستای بالاخانلو در مدت 54 ماه احداث می شود.

این سد با حجم عملیات خاکریزی دو میلیون و 5 هزارمترمکعب و حجم خاک برداری و سنگ ریزی 332 هزار مترمکعب از نوع خاکی با هسته رسی است که ارتفاع سد از بستر رودخانه 68 متر، تراز تاج سد یک هزار و 636 متر است.

حجم مفید مخزن سد بالاخانلو 32 میلیون و 400 هزار مترمکعب، حجم کلی تنظیمی مخزن 15 میلیون مترمکعب است که با ساخت آن نه میلیون مترمکعب نیاز آب شرب، یک میلیون و 700 هزارمترمکعب نیاز کشاورزی و چهارمیلیون و 700 هزارمترمکعب نیاز زیست محیطی و تغذیه مصنوعی را تامین خواهد کرد.

این سد مخزنی با 498 میلیارد ریال اعتبار در مدت 4.5 سال ساخته می شود که محل تصفیه خانه سد نیز در روستای رستم آباد و مخزن پنج هزار مترمکعبی در روستای رودک پیش بینی شده است.