9 دی شاخص های حرکت امام را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه با اشاره به حماسه نهم دی ماه اظهار داشت: مردم در نهم دی ماه حضور یافتند تا شاخص های حضرت امام (ره) در امر قانون مداری، دفع توطئه، پرهیز از دشمن شاد کردن و مبارزه با لیبرال ها و هنجار شکنان را احیا کنند.

مردم گرگ و میش را از هم جدا کردند

حسینی افزود: اهمیت موضوع در این است که در سال 88 فتنه گران، فضای سیاسی را غبار آلود کردند و به ایجاد ابهام در بین مردم پرداختند و با اردو کشی خیابانی به طرحها و سناریوی بدخواهان بیگانه جامه عمل پوشاندند اما مردم با ارشادها و رهنمودهای بصیرت بخشانه مقام معظم رهبری، صف واحد و بنیان مرصوص خود را باز یافتند و شرایط گرگ و میش را از هم جدا کردند.

وی تأکید کرد: برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده به هوش باشید زیرا پس مانده های جریان فتنه هنوز مانده اند.

سالروز ورود رهبری به ابرکوه روزی ارزشی است

خطیب جمعه ابرکوه با اشاره به 15 دی سال 86 سالروز ورود رهبری به ابرکوه اظهار داشت: در این روز رهبر انقلاب از بین شهرستان های استان یزد به میل خودشان به این شهرستان سفر کردند تا به کمالات دینی، معنوی و اخلاقی مردم ولایتمدار شهرستان ابرکوه ارج بگذارند.

وی افزود: این حضور با برکت، شور و شوق و شعف را در دل مردم ایجاد کرد که سالیان سال برای دیدار مقتدای خود لحظه شماری می کردند و این روز برای ابرکوه روزی ارزشی و بزرگ است.

حسینی گفت: این سفر از آن رو مهم است و آن را گرامی می داریم که پس از سفر رحمانی و قدسی ثامن الحجج حضرت علی بن موسی (ع) به ابرکوه، این دومین سفری است که رایحه طیبه ولایت از آن استشمام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت جهان اسلام و تداوم حرکت با برکت بیداری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: در لیبی و با گذشت دو سال از انقلاب، مردم این کشور هنوز روی آرامش ندیده اند.

حسینی افزود: سران بی تجربه و کم ظرفیت این کشور می دانند که بخش عظیمی از تروریستهای سوریه، عراق و شمال لبنان، عناصر فریب خورده لیبیایی هستند که توسط گروه وهابی القاعده آموزش می بینند و دولت لیبی با سکوت خود این جانیان را حمایت می کند.

نقشه‌های دشمنان لبنان تاکنون بی نتیجه مانده است

خطیب جمعه ابرکوه با اشاره به حوادث چند هفته لبنان عنوان کرد: در لبنان طی هفته های گذشته شاهد فراز و فرودهای سیاسی و حرکتهای تروریستی بودیم و تلاش می شود که بی ثباتی سوریه را به لبنان بکشانند.

حسینی گفت: سعی می کنند که پای حکومت لبنان را به جریان ضد سوری و مقابله با حکومت دمشق باز کنند، اما تاکید دولت لبنان بر بی طرفی تا اندازه ای نقشه ها را ناکام کرده است.

وی در تشریح اوضاع بحرین گفت: در بحرین تظاهرات شیعیان علیه رژیم آل خلیفه در مناطق مختلف کشور از جمله منامه به عنوان قیام اسلامی ادامه دارد و مردم بحرین خواستار تغییرات بنیادین سیاسی با سرنگونی دیکتاتورهای آل خلیفه هستند، در حالی که آمریکا و حکومت سعودی از این حکومت جنایتکار، حمایت همه جانبه می کنند.

حرکات تروریستی سوریه هدایت شده است

حسینی در مورد اتفاقات سوریه گفت: در سوریه و در اوج حرکتهای تروریستی هدایت شده از واشنگتن و تل آویو اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل دور جدید رایزنی های خود را آغاز کرده است.

وی افزود: تلاش می شود همانطور که کوفی عنان را مجبور به عقب نشینی و ناکارآمدی کردند، ابراهیمی را هم نا کارآمد کنند و بن بست سیاسی برای ملاحظات نظامی خود ایجاد کنند.

حسینی با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان اهل بیت و کاروان غم زده و مصیبت دیده حسینی از سفر پربلای کربلا، کوفه و شام به موطنشان مدینه از دیگر بیانات امام جمعه ابرکوه بود.