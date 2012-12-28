نهضت سوادآموزی هیرمند سال 90 رتبه نخست را از لحاظ پوشش کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بامری ظهر جمعه در دیدار آموزشیاران نهضت سواد آموزی هیرمند با فرماندار این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر 29 آموزشیار نهضت سواد آموزی در هیرمند مشغول آموزش علم و دانش به 232 نفر سوادآموز هستند.

وی گفت: آمار بی‌ سوادی براساس آخرین آمار موجود در این شهرستان هفت هزار نفر است که امسال در طرح آموزش فرد به فرد، دو هزار و 67 نفر توسط 365 نفر آموزش دهنده زیر پوشش قرار گرفتند.

وی افزود: در سال گذشته نیز دو هزار و 500 نفر بی‌ سواد در دوره های آموزشی شرکت کردند.

مدیر آموزش و پرورش هیرمند بیان داشت: پیش بینی می شود با برنامه ‌ریزی در سه سال آینده بی ‌سوادی در این شهرستان ریشه ‌کن شود.

فرماندار هیرمند نیز در این جلسه با قدردانی از زحمات آموزشیاران نهضت سواد آموزی گفت: آموزشیاران در عرصه سواد آموزی تلاش و مشقت‌ های زیادی را متحمل می‌ شوند که کمتر از جهاد در راه خدا نیست.

سلطانعلی دهمرده افزود: تعلیم و تربیت یکی از مسائلی است که در دین مبین اسلام تاکید فراوانی به آن شده و همگان را به ‌فراگیری علم و دانش امر کرده است.