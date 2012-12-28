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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

حجت الاسلام فروزان نژاد:

حماسه 9 دی بهترین الگو برای مقابله با فتنه های استکبار است

حماسه 9 دی بهترین الگو برای مقابله با فتنه های استکبار است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت بندرعباس حماسه 9 دی را بهترین الگو برای مقابله با فتنه های استکبار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن فروزان نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس ضمن گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی عنوان کرد: مردم ایران در 9 دی سال 88 با پیروی از ولایت فقیه تمامی فتنه ها را درهم شکستند و در واقع 9 دی روز پیوند مجدد ملت و ولایت فقیه بود.

وی ادامه داد: حماسه 9 دی آغازی مجدد برای حرکتهای با بصیرت و آگاهانه مردم بود و باید همواره در راه مقابله با فتنه های استکبار از حماسه 9 دی الگو بگیریم.

امام جمعه موقت بندرعباس حرکت مردم در 9 دی 88 را حرکتی منسجم در راه حمایت از ولایت فقیه دانست و افزود: مردم با حرکت خود در 9 دی 88 پشتیبانی محکم و استوار خود از ولایت فقیه را نشان دادند و تاکید کردند که نخواهند گذاشت خدشه ای به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه وارد شود.

فروزان نژاد تصریح کرد: حماسه 9 دی نشان دهنده بصریت، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، جهت شناسی و ولایتمداری مردم ایران بود و باید این حماسه را گرامی بداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان اربعین سالار شهیدان را تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: ابعاد حرکت حضرت امام حسین (ع) آن چنان بزرگ و تاثیرگذار بود که پس از گذشت هزاران سال هنوز این حرکت در میان مردم زنده است.

امام جمعه موقت بندرعباس همچنین به برگزاری رزمایش دریایی ولایت 91 در آبهای خلیج فارس اشاره کرد و اظهار داشت: نیروهای مسلح کشورمان به خوبی در مقابل توطئه های دشمنان ایستاده اند و باید بابت برگزاری رزمایش بزرگ دریایی ولایت 91 به نیروهای مسلح و به خصوص نیروی دریایی خسته نباشید بگوییم. 

کد مطلب 1777824

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