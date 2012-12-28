بهره از سامانه جنگال در رزمایش ولایت/نمایش توان راهبردی ایران در دریا

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار امیر رستگاری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح مراحل برگزاری رزمایش تخصصی ولایت 91 بیان داشت: رزمایش تخصصی ولایت 91 صبح جمعه با فرمان فرماندهی نیروی دریایی ارتش از عرشه زیردریایی طارق با رمز "یا حسین (ع)" آغاز شد.

وی عنوان کرد: این رزمایش از شرق تنگه هرمز تا مدار 18 درجه در وسعت دو هزار کیلومتر انجام خواهد شد و شناورهای سطحی و زیرسحطی نیروی دریایی ارتش با حضور در تنگه هرمز، دریایی عمان، دریای عربی، خلیج عدن و اقیانوس هند توانمندی دفاعی و رزمی ایران را به نمایش خواهند گذاشت.

دریادار رستگاری با تاکید بر اینکه تامین امنیت پایدار در منطقه با همکاری کشورهای همسایه ممکن خواهد بود، تصریح کرد: نمایش اقتدار نظام در عرصه دریا، نمایش توانمندی نیروهای مسلح در دفاع از منابع و منافع جمهوری اسلامی در دریا و نمایش توان دفاع راهبردی نیروی دریایی ارتش و ارسال پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه از جمله اهداف این رزمایش است.

سخنگوی رزمایش ولایت 91 اضافه کرد: آزمایش طرح ها، تبادل و انتقال تجربه، آزمایش تاکتیک های نو، ایجاد هماهنگی بین نیروهای مختلف و ... از اهداف جزئی رزمایش ولایت 91 است.

وی افزود: ارزیابی سامانه فرماندهی و کنترل یکپارچه از جمله اهداف مورد نظر نیروی دریایی ارتش در این رزمایش خواهد بود. همچنین همتاسازی و انتقال تجربه بین کارکنان جوان و با تجربه ارتش و آزمایش سرعت عمل و واکنش سریع یگانهای سطحی و زیرسطحی در مواقع ضروری و غیرمترقبه در این رزمایش از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در مورد استفاده از سامانه های جدید ساخت داخل کشور نیز اظهارداشت: سامانه های موشکی و الکترونیکی (جنگال) که توسط متخصصین داخلی ساخته و بهینه سازی شده است در مراحل مختلف رزمایش ارزیابی و بررسی خواهد شد.