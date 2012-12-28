9 دی درس بزرگی برای دشمنان داخل و خارج ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های امروز شهر جدید پرند با گرامیداشت حماسه 9 دی از این روز به عنوان حماسه ای بزرگ و به یادماندنی یاد کرد و گفت: از علی علیه السلام نقل است که ملاک شناخت فتنه و حفظ انسان از فتنه "تقوی" است، پس فتنه گر هر کس و در هر لباسی باشد، تقوی ندارد و خدامحور نیست.



ملت ایران با تهدید، تحریم و فتنه تسلیم نخواهد شد



خدیری گفت: 9 دی روزی بود که برای دشمنان خارج و داخل این نظام درس بزرگی بود که حضور مقتدرانه ملت ایران را دیدند و آنها باید توجه و مطالعه کنند و و مردم را خوب بشناسند و بدانند تا این نظام اسلامی حیات دارد این ملت خستگی ناپذیر است و با تهدید، تحریم، فتنه و ... نمی توان این ملت را تسلیم کرد.



آمریکا آرزوی جداسازی ملت از ولایت فقیه را به گور می برد



امام جمعه پرند تاکید کرد: در آستانه نهم دی اعلام می کنیم که این ملت نه تنها خسته نشده بلکه به فضل الهی دشمنان را از پای در خواهد آورد و آمریکا آرزوی جداسازی این ملت از ولایت فقیه و نظام را به گور خواهد برد.



وی با بیان اینکه روز نهم دی، معیار و ملاک برای مردم، دین(عاشورا) و ولایت بود، اظهار داشت: از سال 88 تاکنون چندین کتاب در این زمینه(فتنه) نوشته شده است و معنا و مفهوم فتنه را می توان در آنها دید.



خدیری ادامه داد: این ملت اگر ببینند که ارزش های دینی و اسلامی آنها زیر پاگذاشته شده مردم به خروش می آیند، اما در آن سال چند رای بهانه بود و به اعتقادات مردم ، عاشورا و مقدسات توهین شد.



ملاک انتخاب هر مسئولی از سوی مردم تبعیت از ولایت فقیه است



امام جمعه پرند در ادامه با اشاره به انتخابات یازدهم رئیس جمهوری تاکید کرد: ملاک مردم برای انتخاب رئیس جمهور و انتخاب هر مسئولی تبعیت از ولایت فقیه است که باید در فعل و گفتار خود نشان دهد و هر کسی کوچکترین اشکالی در ولایت پذیری او مشاهده شود دست رد به سینه اش خواهند زد.



وی با گرامیداشت پنجمین سالگرد تاسیس نماز جمعه شهر جدید پرند از نمازگزارن ، دست اندرکاران ستاد نماز جمعه ،بسیج، نیروی انتظامی و اقشار مختلف مردم قدردانی و بر حضور گرم مردم در نماز جمعه تاکید کرد.



سه امتیاز امام حسین(ع) و ماندگاری قیام عاشورا



امام جمعه پرند در خطبه اول نماز جمعه این هفته در ادامه مبحث عوامل ماندگاری قیام سیدالشهدا علیه السلام(عاشورا) به امتیازات ویژه امام حسین علیه السلام که از جانب خداوند دریافت کرده اند، اشاره کرد.



خدیری گفت: اجابت دعا در حرم آن حضرت و یا ذخیره شدن آن دعا برای روز قیامت، خوردن از تربت آن حضرت به نیت شفا و اب الائمه بودن امام حسین علیه السلام سه ویژگی آن حضرت است که همانا باعث ماندگاری قیام عاشورای او شده است.



رونمایی از تمبر یادبود پنجمین سالگرد تاسیس نماز جمعه پرند



به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نماز جمعه امروز شهر جدید پرند، تمبر یادبود پنجمین سالگرد تاسیس نماز جمعه این شهر با حضور حجج اسلام ابراهیمی معاون امور استان های شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، خدیری امام جمعه پرند، عسکری امام جمعه موقت پرند، سلطانی مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه، فتحعلی همتی شهردار پرند، جمعی از مدیران شهری، خانواده معظم شهدا و نمازگزاران رونمایی شد.



در این مراسم از حجت الاسلام عسکری امام جمعه موقت و حجت الاسلام سلطانی مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس نماز جمعه این شهر تقدیر شد.