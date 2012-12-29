ارسلان فصیحی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان ترجمه مجموعه داستان تازه‌ای از مصطفی کوتلو نویسنده اهل ترکیه با عنوان «گرد ستاره» خبر داد و گفت: کوتلو از نویسندگان مطرح امروز ترکیه است که بیشتر فعالیت‌هایش برای مخاطبان بزرگسال است و بیشتر آثارش را نیز برای بزرگسالان نوشته است.

وی ادامه داد: این مجموعه شامل دو داستان می‌شود که در واقع برای نوجوانان نوشته نشده است، اما چون قهرمان این دو داستان نوجوانان هستند، «گرد ستاره» که این دو داستان را در خود دارد به مجموعه داستانی نوجوانانه تعبیر شده و خود کوتلو هم از این موضوع ابراز خرسندی کرده است.

به گفته فصیحی این مجموعه داستان که موفق به دریافت مجوز انتشار شده به زودی از سوی نشر ققنوس منتشر می‌شود.

این مترجم در ادامه با اشاره به سایر مجموعه داستان‌های ترجمه شده توسط خود گفت: در سال جاری 5 اثر از من برای انتشار غیر قابل چاپ اعلام شد. نخستینش کتاب «ملت عشق» نوشته الیف شفق نویسنده ترک بود که با موضوع زندگی شمس تبریزی نوشته شده و من آن را ترجمه کرده‌ بودم و دو مجموعه داستان از عزیز نسین با عنوان «محمود و نگار» و «مگه در دولت شما خر نیست» هم غیر قابل چاپ اعلام شده‌اند.

وی افزود: با تجدید چاپ رمان «قلعه سفید» پاموک هم مخالفت شده است. این رمان را برای اولین بار قبل از اینکه پاموک برنده نوبل شد، ترجمه کردم که منتشر شد، اما گویا بعد از کسب جایزه نوبل توسط وی، دیگر این رمان اجازه تجدید چاپ ندارد.

فصیحی همچنین از ترجمه مجموعه داستان «دیوانه‌ای بالای بام» از عزیز نسین خبر داد و گفت: این کتاب هم امسال به اداره کتاب تحویل داده شده، اما هنوز جوابی برای مجاز یا غیرمجاز بودن انتشارش دریافت نکرده‌ام و البته فکر می‌کنم که این هم به سرنوشت بقیه کتاب‌ها دچار شود و خب در این فضا دیگر امید و انگیزه‌ای برای ترجمه ندارم.