تفکر سلطنتی در انقلاب اسلامی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارعی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه قائم شهر با اشاره به حماسه نهم دی 88 از این روز در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان روز بصیرت و میثاق با ولایت فقیه نامگذاری کرد و اظهار داشت: انقلاب ایران با تفکر سلطنت طلبانه و اشرافی رشد نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه تبلور سبک زندگی سیاسی ، تئوری امامت و ولایت در نهم دی ماه است، افزود: نهم دی ماه عصاره، مینیاتوری و کوچک شده انقلاب اسلامی بوده که اهمیت بسزایی دارد.

زارعی با اشاره به اینکه مردم با لبیک یا امام، یا حسین و یا رسول الله به میدان آمدند، اظهار داشت: در عظمت نهم دی فقط شعار نیست بلکه تئوری ارتباط امام با امت تعیین کننده بود.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های این برهه زمانی، جنگ نرم است، نهم دی ماه را عمار نامه انقلاب اسلامی و دریای عمار عنوان کرد و افزود: در این روز برخی از فقیهان، فرمانبردارن، سیاستمداران و رجال بدلیل حمایت نکردن از ولایت فقیه سقوط کردند.

زارعی به یکپارچگی ملت اشاره کرد و گفت: حماسه 8 ماهه نهم دی به اندازه 8 سال دفاع مقدس به انقلاب اسلامی عمر بخشید.

وی با بیان اینکه ملت ایران نمی خواهند انقلاب اسلامی به خط ارتجاعی برگردد، تاکید کرد: اگر مسئولان، عالمان دین، گروههای مرجع تاریخ و گروههای مرجع انقلاب به عقب برگردند ریاکاری و دروغ بوجود می آید.