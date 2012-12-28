به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی نوری در خطبه های این هفته نمازجمعه شهرستان ملارد با تاکید بر رعایت تقوای الهی و فرا رسیدن روز 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اظهار داشت: در واقع در این روز امت اسلامی با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، به مقابله با فتنه گران پرداختند و آنها را از صحنه بیرون راندند.

وی افزود: دشمنان نظام اسلامی در این روز سیلی محکمی از دست مسلمانان خوردند و دریافتند که اجرای توطئه های آنها در این کشور محال است.



ترور دانشمندان هسته ای در براندازی نظام ایران اسلامی تاثیر نداشت



این مسئول عنوان کرد: طی 34 سال گذشته در واقع از ابتدای انقلاب اسلامی ایران، دشمنان درصدد براندازی این نظام بودند و سعی داشتند با توطئه های مختلف، این امر را محقق کنند اما تاکنون موفق نشده اند.



حسینی نوری به ترور شخصیتهای برجسته کشور از جمله دانشمندان هسته ای ایران اشاره و اضافه کرد: این امر یکی از توطئه های دشمنان بود که فکر می کردند با شهادت این دانشمندان، بخش علمی کشور از حرکت باز می ماند اما هم اکنون شاهد پیشرفت روافزون حوزه علمی و هسته ای کشور هستیم.



جنگ نرم دشمن نیز توفیق نمی یابد



خطیب جمعه شهرستان ملارد با اشاره به جنگ تحمیلی دشمن نیز گفت: دشمن از سالهای گذشته نیز طراحی جنگ سخت در هشت سال دفاع مقدس نیز تلاش کرد تا بتواند این کشور را از آن خود کند اما با دلاورمردیهای رزمندگان غیور ایران اسلامی، این نقشه آنها نیز نقش بر آب شد.



وی اعلام کرد: دشمن بعد از این توطئه ها دید که نمی تواند جنگ سخت خود را در نظام جمهوری اسلامی ایران عملی کند، به جنگ نرم روی آورد که شاهد اجرای آن از سالهای گذشته هستیم که تبلور آن در سال 88 بود اما باز ملت ایران توطئه های آنان را خنثی کردند.

این مسئول با اشاره به فعالیتهای گروهکهای ضد انقلاب، بهایی، منافقین و میدان داران دشمنان در کشور اشاره و بیان کرد: نتیجه فعالیتهای این گروه ها راه اندازی فتنه 88 بود، آنها در این خیال بودند که این فتنه باعث فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود اما در خواب بودند.

حسینی نوری افزود: در حال حاضر نیز دشمنان با تحریمهای اقتصادی مختلف درصدد هستند تا روحیه یاس و ناامیدی را بین مردم و جامعه ترویج دهد اما ملت ایران برغم تحریمها و گرانی های موجود، تمامی این فشارها را تحمل می کنند.



دشمن برای انتخابات آینده ریاست جمهوری توطئه دارد



خطیب جمعه شهرستان ملارد اظهار داشت: دشمن برای انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز از هم اکنون برنامه ریزی کرده است و می خواد که مانند سال 88 توطئه های خود را اجرایی کند و حضور مردم پای صندوقهای رای را کم رنگ نشان دهد.

وی متذکر شد: در این زمینه ملت همیشه در صحنه ایران باید هوشیار و بصیر باشند و با حضور حداکثری خود پای صندوقهای رای به انتخاب فرد اصلح برای اداره کشور بپردازند.

این مسئول در ادامه افزود: دشمن می خواهد که با ارائه مستندات و وعده های دروغین ملت ایران به این باور برسند که نظام اسلامی ایران ناکارآمد است.

حسینی نوری گفت: در این زمینه یکی از اصلی ترین وظیفه های مردم اطاعت مطلق از منویات رهبری، همدلی و وحدت است.