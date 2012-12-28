فتنه گران از طلحه و زبیر بالاتر نبودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در خطبه های نماز جمعه بندرگز افزود: کسانیکه در زمان پیامبر (ص)، مجاهد بزرگ و همررزم علی (ع) بودند ولی پس از آن در مقابل جانشین پیامبر ایستادند و این حرکت در جمهوری اسلامی نیز تکرار شد و کسانیکه جزو یاران امام (ره) و همسنگران رهبری بودند در مقابل جانشین و یادگار امام که انقلاب است، ایستادند.

وی عنوان کرد: انسان مومن گستاخی در برابر دین و اندیشه های اسلامی را نمی پذیرد و در مقابل نفاق ها می ایستد، مانند 9 دی 88 که ملت ایران حماسه ای از خود نشان دادند که آن روز را روز بصیرت و میثاق با ولایت نام نهاده اند.

حجت الاسلام محمدی اظهار داشت: مردم ما در این روز از خود بصیرت نشان دادند و از انقلاب و ولایت دفاع کردند.

وی عنوان کرد: عده ای نا اهل و نامحرم به انقلاب و نظام وارد عرصه انتخاباتی در سال 88 شده بودند و کسانیکه خود را پیرو خط امام مطرح می کردند، در عمل به دنبال انقلاب مخملی و براندازی نظام جمهوری اسلامی بودند.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه تاریخ تکرار می شود، گفت: شمر که سر مبارک حسین بن علی (ع) را برید جانباز صفین بود که تا مرز شهادت پیش رفته بود ولی سر امام (ع) را برید.

امام جمعه بندرگز با اشاره به اینکه فتنه ها امروز نیز ادامه دارد، افزود: این روزها بحث دولت ملی، شفافیت در انتخابات، انتخابات آزاد از بعضی از یاران انقلاب شنیده می شود که مخالفت با اصل نظام و رهبری و سلامت 30 ساله انتخابات است.

حجت الاسالم محمدی گفت: فتنه گران انتخابات را پیراهن عثمان کرده و تقلب را مطرح کردند و سپس محتوای نظام را که اسلامیت بود از شکل نظام که جمهوریت بود گرفتند و جمهوری ایرانی را مطرح کرده اند.

به گزارش مهر بعد از اقامه نماز جمعه مردم مذهبی و ولایتمدار بندرگز در حمایت و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت راهپیمایی کردند.