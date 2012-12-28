رویکرد امروز دشمن جنگ نرم اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی نصیری به مناسبت ایام بصیرت، پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین سخن گفت و افزود: دشمنیهای استکبار جهانی با ملت و انقلاب یکی دو تا نبود، اما فتنه 88 فتنه بسیار پیچیده ای بود و به همین دلیل حماسه 9 دی در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد.

وی تصریح کرد: دشمن سعی کرد، مردم ایران را از ارزشهای خود دور کند، اما باور و اعتقاد شکل گرفته در نظام اسلامی مانع این مهم شد و مردم با تمسک به اصل ولایت فقیه مانع پیشبرد اهداف دشمنان گشتند.

سردار نصیری با اشاره به دشمنیهای استکبار با انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن کاملاً به این موضوع پی برده بود که باید جنگ نرم و فرهنگی علیه نظام به راه اندازد، این که مقام معظم رهبری سالها قبل ناتو فرهنگی و جنگ نرم را مطرح کردند به همین دلیل است، دشمن به این نتیجه رسیده بود که از طریق جنگهای نظامی نمی تواند به انقلاب آسیب برساند.

دشمن می دانست حمله به باورها تنها راه ضربه به نظام اسلامی است

وی عنوان کرد: دشمن می دانست حمله به باورها تنها راه ضربه به نظام اسلامی است، لذا برای رسیدن به اهداف خود ظرفیتهایی را نیز درون خود نظام ایجاد کرد و سعی در ایجاد شکاف و تفرقه کرد، کسانی در فتنه 88 آب به آسیای دشمن ریختند و در مسیر خواسته های دشمنان حرکت کردند که زجر کشیده انقلاب بودند، اما به دلیل ضعف در باورها و اعتقادات و عدم بصیرت نتوانستند راه را از بیراهه تشخیص دهند و در برابر انقلاب زاویه گرفتند.

فرمانده سپاه حضرت سید الشهدا(ع) استان تهران افزود: به اسم مردم سالاری، دموکراسی و صیانت از آراء مردم و الفاظ زیبایی از این دست ورود کردند، اما در حقیقت خواسته آنها چیز دیگری بود، خواست آنها تضعیف انقلاب اسلامی بود.

وی در ادامه به بررسی اقدامات دشمن در فتنه 88 پرداخت و تأکید کرد: در انتخابات ابتدا سعی کردند حضور مردم در پای صندوقهای رأی را کاهش دهند ولی موفق نشدند، سپس از شب 22 خرداد فتنه را شروع کردند، اینها با اساس دین و شریعت مشکل داشتند.

سخنران قبل از خطبه‌های امروز نماز جمعه ورامین ادامه داد: پس از خطبه های تاریخی رهبر معظم انقلاب در 29 خرداد رنگ شعارها عوض شد، دیگر مستقیماً شعار ضد اصل ولایت فقیه می دادند، اصلی که مهمترین عامل پیروزی انقلاب بود و در روز عاشورا به هتاکی پرداختند، اما نمی دانستند که مردم در مورد مقدسات و ارزشهای خود با کسی شوخی ندارند.

وی گفت: رویکرد امروز دشمن در جنگ نرم رویکرد اقتصادی است، می خواهند در آستانه انتخابات 92 آستانه تحمل مردم را لبریز کنند تا نا امنی ایجاد کنند که باید همه آگاه باشیم.