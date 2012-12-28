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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

لغو دو هفته از مسابقات پاییزه اسبدوانی گلستان در آق قلا

لغو دو هفته از مسابقات پاییزه اسبدوانی گلستان در آق قلا

آق قلا - خبرگزاری مهر: برگزاری هفته های نهم و دهم مسابقات پاییزه اسبدوانی گلستان در آق قلا لغو شد.

دبیر هیئت سوارکاری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، لغزندگی پیست سوارکاری آق قلا را به دلیل بارندگیهای روزهای گذشته عامل لغو این مسابقات بیان کرد.

حکیم ایگدری گفت: برگزاری این دوهفته از مسابقات به هفته های آینده موکول می شود.

به گزارش مهر، قرار بود هفته نهم مسابقات اسبدوانی پاییزه روز پنجشنبه و هفته نهم بعد از ظهر جمعه در مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار شود.

تاکنون هشت هفته از مسابقات اسبدوانی پاییزه گلستان در آق قلا برگزار شده است .

گلستان سه مجموعه سوارکاری در آق قلا، بندرترکمن و گنبدکاووس دارد.

کد مطلب 1777860

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