آگاهی مهمترین اصل رسیدن به بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی احدی در اولین همایش بصیرتی میقات صالحین حوزه‌های مقاومت بسیج خواهران سپاه امام رضا(ع) قم که پیش از ظهر جمعه با حضور رئیس سازمان مستضعفین، فرماندهان و مسئولان ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع) و حلقه‌های شجره طیبه صالحین در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهارداشت: آگاهی، داشتن هدف، قدرت و احساس مسئولیت چهار اصل مهم در راه رسیدن به بصیرت است.



وی آگاهی را مهم ترین و اولین اصل این موضوع دانسته و عنوان کرد: قرآن محورهای آگاهی را انبیا، ائمه معصومین و علما بیان می کند.



مسئول طرح شجره طیبه صالحین بسیج کل کشور با اشاره به آیه 44 سوره مائده بیان داشت: خداوند در این آیه ولایت مطلقه فقیه را بعد از انبیا و ائمه، علما عنوان کرده و شناخت اسلام را در گرو حکومت جهانی اسلام می داند.



وی ابراز داشت: عبارت "تحکم" در این آیه مربوط به حکومت کل هستی است.



حجت الاسلام احدی با اشاره به آیه 66 سوره مائده افزود: خداوند به طور مستقیم وجود ائمه و علما را مهم عنوان می کند چرا که اگر آن ها نباشند مردم به ربا و نزول و در نتیجه به حرام می افتند.



تشکیل حکومت جهانی اسلام مهم ترین هدف بصیرت



مسئول طرح شجره طیبه صالحین بسیج کشورتشکیل حکومت جهانی اسلام، ارتقا اندیشه، رشد عقلانی در سایه معارف حقیقی و برکندن زشتی ها و ناپاکی ها را از جمله اهداف مهم بصیرت بیان کرد.



حجت الاسلام احدی بیان داشت: بالا بردن معرفت و ایجاد بستر مناسب برای اندیشه و پاره کردن زنجیرهای اسارت و پراکندن نور مطلق خداوند به هستی از رسالت انبیا و ائمه معصومین است.



مسئول طرح شجره طیبه صالحین بسیج کل کشورقدرت و احساس مسئولیت را از دیگر ارکان بصیرت بیان داشته و تصریح کرد: قدرت از انجام گناه جلوگیری می کند و ترک معصیت را با خود به ارمغان می آورد.



وی خطاب به اعضا طرح شجره صالحین ادامه داد: باید کاری کنید افرادی که خواهان قدرت هستند در خود این احساس را داشته باشند که می توانند با شما یکی شوند و در شمار حلقه صالحین درآیند.



فریب شهوت‌های به ظاهر زیبای دنیای غرب را نخورید



وی با اشاره به دامن گیر شدن جهان به شهوت های به ظاهر زیبا افزود: زشتی های های به ظاهر زیبا از حیله شیطان است و اعضا طرح صالحین با هدف شناسی خود فریب این ظواهر را نمی خورند.



وی مربیان طرح شجره صالحین را از آگاهان بیدار دانست و اضافه کرد: حلقه زدن مربیان به دور اعضا گروه خود، همان طواف در ولایت و رهبر الهی است.



مسئول طرح شجره طیبه صالحین بسیج کل کشور با اشاره به آیه 69 سوره نسا تصریح کرد: خداوند در این آیه همنشینی با انبیا، ائمه و صالحین و شهدا را برترین روزی برای انسان می داند.



وی خطاب به اعضا این طرح بیان داشت: حداقل قرآن را یک دور بخوانید و از شهرقم که شهر بانوی کرامت است معرفت فرا بگیرید.



حجت الاسلام احدی حکمت‌های حکیمانه علما در فتنه سال 88 را بسیار باارزش دانست و عنوان کرد: اگر تدبیرهای این عالمان نبود به پیروزی نمی‌رسیدیم.