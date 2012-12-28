  1. بین الملل
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

میقاتی:

گفتگو تنها راه حل مشکلات لبنان / خطر همه گروهها را تهدید می کند

گفتگو تنها راه حل مشکلات لبنان / خطر همه گروهها را تهدید می کند

نخست وزیر لبنان ضمن تاکید بر ضرورت روی آوردن همه گروههای سیاسی این کشور به گفتگو، درباره پیامدهای دودستگی میان لبنانی ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، نجیب میقاتی گفت : لبنانی ها جز همزیستی مسالمت آمیز گزینه دیگری پیش روی ندارند.

وی افزود: اختلافات دیدگاه در شرایطی که به منافع کشور ضربه ای وارد نکند مشکلی ندارد. لبنانی ها انواع اختلافات و تجزیه طلبی را تجربه و گروهها تلاش کردند یکدیگر را از صحنه خارج کنند، اما به نتیجه ای نرسیدند.

نخست وزیر لبنان بیان کرد: قدرت ما در گرو لبنان یکپارچه است و ما باید به دنبال ثبات باشیم و از هر اقدامی که تبعات منفی برای کشور دارد پرهیز کنیم.

وی افزود: خطر همه گروهها را تهدید می کند و جز از طریق گفتگوها راهی برای ثبات در کشور وجود ندارد.

میقاتی گفت : با وجود شرایط فعلی، خطر خارجی کشور را تهدید نمی کند، زیرا کشور در برابر تهاجمات خارجی قوی است و این مشکلات داخلی است که لبنان را تضعیف می کند.

کد مطلب 1777866

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