گفتگو تنها راه حل مشکلات لبنان / خطر همه گروهها را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، نجیب میقاتی گفت : لبنانی ها جز همزیستی مسالمت آمیز گزینه دیگری پیش روی ندارند.

وی افزود: اختلافات دیدگاه در شرایطی که به منافع کشور ضربه ای وارد نکند مشکلی ندارد. لبنانی ها انواع اختلافات و تجزیه طلبی را تجربه و گروهها تلاش کردند یکدیگر را از صحنه خارج کنند، اما به نتیجه ای نرسیدند.

نخست وزیر لبنان بیان کرد: قدرت ما در گرو لبنان یکپارچه است و ما باید به دنبال ثبات باشیم و از هر اقدامی که تبعات منفی برای کشور دارد پرهیز کنیم.

وی افزود: خطر همه گروهها را تهدید می کند و جز از طریق گفتگوها راهی برای ثبات در کشور وجود ندارد.



میقاتی گفت : با وجود شرایط فعلی، خطر خارجی کشور را تهدید نمی کند، زیرا کشور در برابر تهاجمات خارجی قوی است و این مشکلات داخلی است که لبنان را تضعیف می کند.