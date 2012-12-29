  1. سیاست
۹ دی ۱۳۹۱، ۸:۱۵

پورمختار به مهر خبرداد:

جلسات ستاد مبارزه بافساد اقتصادی تعطیل شده است/ نامه اعتراضی به لاریجانی

جلسات ستاد مبارزه بافساد اقتصادی تعطیل شده است/ نامه اعتراضی به لاریجانی

نماینده عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بااشاره به نمایندگان عضو این ستاد به رئیس مجلس درباره علت عدم برگزاری جلسات این ستاد طی دو ماه گذشته بیان داشت: تشکیل این جلسات به جهت مسائلی که امروز مطرح است و اهمیت موضوع بسیار ضروری است.

محمدعلی پورمختار، درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت عدم برگزاری جلسات این ستاد در دو ماه گذشته، بیان داشت: ما به عنوان نماینده رئیس مجلس در این ستاد حضور داریم و جلسات را دفتر رئیس جمهور و معاون اول وی برگزار می کنند، اگر آنها ما را دعوت کنند و جلسه تشکیل بدهند در این جلسات شرکت می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون جویای علت عدم برگزاری جلسات را از دفتر رئیس جمهور نشدید، گفت: ما خیلی پیگیر موضوع نبودیم که به چه علت جلسات این ستاد تشکیل نمی شود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری است، گفت: به اعتقاد من تشکیل این جلسات به جهت مسائلی که امروز مطرح است و اهمیت موضوع بسیار ضروری است، اما چون دعوت کننده چنین جلساتی دفتر ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور است تنها هر وقت ازما دعوت کنند ، ما هم در جلسات شرکت خواهیم کرد.

پورمختار گفت: نمایندگان عضو ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در زمینه عدم برگزاری جلسات این ستاد نامه ای به آقای لاریجانی نوشته و امضا کرده اند و هنوز هم علت این موضوع برای ما مشخص نشده است که چرا این جلسات تشکیل نمی شود و بنده اگر آقای رحیمی که مسئول این ستاد است را ببینم حتما این موضوع را با وی مطرح خواهم کرد.
 

کد مطلب 1777870

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