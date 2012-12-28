9 دی 88 چهره منافقان داخلی برملا شد/ گلایه از عملکرد شبکه 5

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی صفایی در خطبه های نماز عبادی و سیاسی روز جمعه در جمع نمازگزاران اظهار داشت: 9 دی سالروز حماسه ملی مردم ایران است که بار دیگر مردم با حضور میلیونی خود ضمن پیروی از ولایت فقیه، وفاداری خود را به انقلاب اسلامی ایران ابراز کردند.



وی افزود: حماسه 9 دی ماه در واقع روز بصیرت و میثاق امت با ولایت مطلقه فقیه است که مردم با حضور دشمن شکن خود بار دیگر حماسه عاشورایی آفریدند، این حرکت تاریخی ملت شجاع کشورمان دارای پیام بسیار محکمی برای دشمنان داخلی و خارجی است.

پیروزی ایران در فتنه 88 با درایت و بصیرت رهبری به سرانجام رسید



خطیب جمعه بخش مرکزی شهرستان بهارستان با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری در خصوص 9 دی نیز تصریح کرد: پیروزی بزرگ ملت انقلابی کشورمان در 9 دی ماه 88 با درایت و بصیرت رهبر معظم انقلاب و همراهی و هوشیاری مردم رقم خورد چرا که دشمنان با تلاش عوامل داخلی و خارجی خود بر این باور بودند که این انقلاب را به چالش بکشند.



صفایی ادامه داد: در آن روز مردم مومن و شجاع کشورمان سیلی محکمی به فتنه ‌گران، آشوب طلبان و استکبار جهانی زدنند و به تعبیر مقام معظم رهبری دشمنان نیز اعتراف کردند که در طول انقلاب هیچ حرکت مردمی به این عظمت در ایران راه نیفتاده است.



رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان اظهار داشت: دشمن بداند که ملت انقلابی ما در جریان 9 دی درس بزرگ خود را در مکتب حسینی فرا گرفته اند و آنان هرچه برنامه ریزی شومی به این انقلاب و ملت داشته باشد با آگاهی و بصیر بالای رهبر فرزانه و ملت هوشیار بی اثر خواهد بود.



بهارستان سهم ویژه ای در ۹ دی دارد



امام جمعه شهرستان بهارستان اعلام کرد.: مردم شهرستان بهارستان سهم بزرگی از این رویداد و حماسه تاریخی ۹ دی دارند.



رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان اضافه کرد: مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان با حضور حداکثری خود در 9 دی ۸۸ سهم بزرگی دارند و باید قدردان چنین انسان های انقلابی و مومن باشیم.



امام جمعه شهرستان بهارستان به ویژه برنامه های این ایام پرداخت و گفت: در سطح شهرستان بهارستان نیز به همین مناسبت ویژه برنامه های در نظر گرفته شده که از امشب به مرحله اجرا در خواهد آمد.



گلایه امام جمعه بهارستان از شبکه 5



صفایی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز عبادی و سیاسی روز جمعه با اشاره جایگاه ویزه نماز جمعه در سطح جهان و تروج آن از طریق رسانه های جمعی نیز افزود: ما قدردان کسانی هستیم که اخبار پایگاه عبادی و سیاسی نماز جمعه را پوشش می دهند اما انتظار ما از تنها شبکه استان این است که زمان پخش آنرا اصلاح کند.



وی تصریح کرد: معمولا هر هفته اخبار خطبه های نماز عبادی و سیاسی شهرستاهای استان در ساعت 24 پخش می شود که در این خصوص بارها گلایه های از سوی مردم و مسئولین داشته ایم که چرا شبکه 5 مهمترین رخداد کشور را در روز جمعه به ساعاتی موکول کرده که اکثریت در خواب هستند.



مشارکت مردم در تامین امنیت تاثیرگذار است



امام جمعه بخش مرکزی شهرستان بهارستان به توفیقات اخیر نیروی انتظامی در سطح شهرستان بهارستان پرداخت و ضمن قدردانی از اینگونه تلاش ها مردم را به همکاری و مشارکت با عوامل انتظامی فرا خواند و یادآور شد: با توجه به نرخ رشد جمعیتی این شهرستان و امکانات ناچیز ناجا بایستی مردم نیز در صحنه باشند و کوچکترین تحرکات خلافکاران را به این عوامل گزارش دهند.

خطیب جمعه بهارستان ادامه داد: مردم وفادار بهارستان بویژه بخش گلستان می توانند اینگونه مسائل را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر در دفتر امام جمعه گزارش دهند و قطعا گزارش آنان در کمترین زمان ممکن اثر گذار خواهد بود.