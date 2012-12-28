شهدا نمونه بارز عدالتخواهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استانهای تهران ظهر جمعه به همراه امام جمعه خیرآباد به مناسبت نهم دی ماه از خانواده های معظم شهدا بازدید کردند که در این دیدار رحیم زمانی و حجت الاسلام جعفر محسن زاده به دیدار خانواده های شهید احمد زواره، یحیی بقرایی و محمد بقرایی رفتند.

مجتبی عرب عامری رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامین، محمد میرزایی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش ورامین، زاکانی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، عباس برکان رئیس بنیاد شهید شهرستان ورامین و ملکی معاون فرهنگی بیناد شهید ورامین در این دیدارها حضور داشتند.

رحیم زمانی با ابراز خرسندی از دیدار خانواده شهدا اظهار داشت:‌ این توفیق به دست آمد تا در چنین روزی با حضور در بیت شهداء از نزدیک با بستگان این عزیزان همیشه جاودان آشنا شوم.

وی افزود: شهدا نمونه بارز عدالت خواهی، صبر و استقامت هستند که امید است، بتوانیم با تأسی از آنان راهشان را ادامه دهیم.

دیدار با خانواده شهدا از جمله برنامه های ستاد نماز جمعه خیرآباد است

امام جمعه خیرآباد نیز در ادامه این دیدار گفت:‌ از جمله برنامه های ستاد نماز جمعه خیرآباد دیدار با خانواده شهدا است و در در نظر داریم به هر بهانه ای با حضور در بیت شهدا از نزدیک با خانواده آن عزیزان دیدار کنیم.

حجت الاسلام جعفر محسن زاده ادامه داد: خانواده شهدا به عنوان ولی نعمتان ما هستند و باید در هر برهه از زمان دین خود را به آنان ادا کنیم؛ به جا آوردن صله رحم کمترین توفیقی است که نصیب ما شده است.