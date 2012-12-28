حماسه 9 دی مظهر دشمن شناسی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر جمعه در جمع نماز گزاران اهل‌ سنت بندرعباس حماسه 9 دی را مظهر دشمن شناسی ملت ایران دانست و اظهار داشت: در سال 88 ما شاهد بودیم که تمامی دشمنان ملت ایران از سرویس‌های جاسوسی کشورهای غربی و آمریکا گرفته تا فتنه‌گران داخلی سعی بر شکست انقلاب اسلامی را داشتند اما هوشیاری، بیداری، آگاهی و نگاه عمیق مردم ایران به ارزش‌های اسلامی شکست مفتضحانه ای را برای استکبار جهانی در مقابله با ایران اسلامی رقم زد.

وی با بیان اینکه 9 دی جلوه بارزی از حضور مردم ایران در دفاع از اسلام بود، عنوان کرد: در روز شکوهمند 9 دی 88 ماهیت دشمنان ایران اسلامی برای جهانیان مشخص شد و در این روز سناریوی آمریکا و کشورهای غربی برای براندازی اسلام شکست خورد و این ملت ایران بودند که با این حماسه غرور آفرین نقشه‌های دشمنان نقش برآب کردند.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: نهم دی ظرفیت و فرصتی برای رسوایی چهره‌هایی بود که با اسلام ناب محمدی مشکل داشتند و در پشت نقاب اسلام و انقلاب پنهان شده بودند.

عزیزی با بیان وحدت کلمه و قدرت درهم کوبنده اسلام را از عوامل شکل گیری حماسه 9 دی دانست و افزود: هر ملتی که بر ارزش‌های الهی تکیه کند پیروز است و رمز موفقیت‌های ملت ایران در کنکور بصیرت نیز بهره‌گیری از کلمه‌ الله و استعانت از حضرت حق و وحدت است که می تواند هر ملتی را در مقابل توطئه‌ها، فتنه‌ها و دسیسه‌ها نجات دهد.‌