بصیرت راه مقابله با فتنه/ خط قرمز مردم ایران حریم ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه های امروز نمازجمعه بوشهر با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: فتنه‌گران به دنبال قصاص سیاسی هستند و باز هم ممکن است در صحنه حاضر شوند و تلاش دارند به جریان ساسی کشور وارد شوند.

وی ورود فتنه‌گران به عرصه سیاست و مطالبه حضور در مناصب مختلف را حرام دانست و تصریح کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که اگر از ولایت فاصله بگیرند مردم آنها را کنار خواهند زد چرا که مقبولیت و مشروعیت همه مسئولان به درجه ولایتمداری آنان است.

امام جمعه بوشهر حریم ولایت را به عنوان خط قرمز مردم ایران عنوان کرد و ادامه داد: اگر کسی به این حریم تعرض کند ملت آنان را نابود خواهند کرد.

وی در ادامه دنیاگرایی را بزرگترین فتنه حیات انسانی دانست و خاطرنشان ساخت: شخص فتنه‌گر گذشته از اینکه خود را می‌سوزاند بلکه موجب می‌شود این آتش به دیگران هم سرایت کند.

بصیرت اساس کار مقابله با فتنه است



آیت‌الله صفایی بوشهری بصیرت را به عنوان اساس کار مقابله با فتنه بیان کرد و افزود: بزرگ‌ترین فتنه حیات انسان دنیاگرایی است و تنها یک راه برای نجات در عرصه فتنه سیاسی است و آن ولایتمداری است.

وی با بیان اینکه زندگی دنیایی انسان همواره در معرض آزمون است، بیان کرد: در مقابل فتنه‌ها باید بر مدار تقوا، اخلاق مداری حرکت و از گرفتاری در فتنه پرهیز و آن را افشا کنیم.

امام جمعه بوشهر اظهار داشت: بصیرت اساس کار مقابله با فتنه است و بزرگ‌ترین فتنه در زندگی انسان فتنه سیاسی است.

وی با بیان اینکه ملت ایران مانند سیلی خروشان جبهه فتنه را شکست دادند، افزود: مردم ولایت‌مدار ایران با بصیرت و نگاهی که به مکتب سرخ شهادت حسینی و با تحلیل دقیقی که از اوضاع در دست داشتند در مقابل جبهه فتنه ایستادند.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به حضور چهار گروه طراح، عامل، حامی و ساکت در جریان فتنه 88، گفت: همه این گروه‌ها تلاش خود را با حمایت نیروهای خارجی و مزدوران داخلی برای براندازی نرم به کار گرفتند و به موفقیت خود در این عرصه نیز شکی نداشتند.

ملت ایران یک صدا بیشتر ندارد و آن ولایتمداری است



وی تصریح کرد: تنها راه نجات از فتنه‌های سیاسی ولایتمداری است و ملت ایران نیز به خوبی به این موضوع واقف هستند و همین باعث رورود به‌موقع مردم به صحنه‌ها بوده است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه انقلاب ایران اسلامی از ابتدا تحت تاثیر فتنه‌های سیاسی بود، ادامه داد: اوج این فتنه‌ها، فتنه 88 بود و فتنه اقتصادی که دوباره شکل گرفت نشان از اوج ذلت فتنه‌گران در فتنه سیاسی است.

وی افزود: مردم ایران در مقابل هر فتنه‌ای که عمال آمریکا و حامیان آن انجام می‌دهند با تمام قوا در کنار رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند و جان خود را برای رهبری کنار گذاشته‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه ملت ایران یک صدا بیشتر ندارد و آن ولایتمداری است و هیچگاه مقام معظم رهبری را تنها نخواهد گذاشت، خاطرنشان ساخت: تیغ فتنه‌ها نمی‌تواند به جان این مردم بیفتد و بیگانگان نیز بدانند نمی‌توانند اثری به ایران اسلامی داشته باشند.