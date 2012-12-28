گردهمایی بزرگ علمای شیعه و سنی در زهک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب پیری در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان اظهار داشت: در نهم دی ماه سال 88 کسی برای حمایت از دولت فعلی و رئیس جمهور وارد میدان نشد، بلکه خروش مردم تنها برای دفاع از هویت نظام جمهوری اسلامی و ولایت ‌فقیه بود.

وی گفت: مردم در حماسه نهم دی ماه خالصانه و بدون هیچگونه چشم ‌داشتی به میدان آمدند تا به دشمن بفهمانند که ملت ایران همیشه آگاه و هوشیار است و اجازه کوچکترین حرکتی را به آنان نمی دهد.

وی افزود: به همین منظور به مناسبت گرامیداشت سالروز نهم دی ماه، گردهمایی بزرگ علما و اندیشمندان شیعه و سنی با حضور اساتید دانشگاه در این شهرستان برگزار می شود.

فرماندار زهک بیان داشت: همچنین شب شعر، همایش پیاده‌ روی خانوادگی با موضوع رهبری و 9 دی و برگزاری مسابقات با موضوع نقاشی و مقاله از مهمترین برنامه ‌های این روز بزرگ و حماسه ساز در این شهرستان است.

امام جمعه زهک نیز در این جلسه گفت: 9 دی به دلیل این روز حماسه و بصیرت ملت ایران نام گرفته که گامی صحیح در زمینه شناخت مردم از ولایت ‌فقیه و اهمیت و ضرورت جایگاه رهبری اسلامی است.

حجت ‌الاسلام حسن خدری به مسئولان اجرایی تاکید کرد، باید برنامه ‌های مختلفی به مناسبت این روز در زهک تدارک دیده شود.