وفاداری به رهبری و ولایت فقیه مهمترین پیام 9 دی بود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی ظهر جمعه در خظبه های نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه عشق و ارادت خالصانه به ولی امر مسلمانان جهان مقام معظم رهبری از دیگر پیام های حماسه 9 دی 1388 بود اظهارداشت: در این روز تاریخی ملت ایران در برابر دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده و از ارزش‌های انقلاب و کیان ایران اسلامی به حراست پرداختند.

وی با تاکید بر صیانت و حراست از ارزشهای انقلاب اسلامی و نظام گفت: با راهپیمایی تاریخی 9 دی مردم ایران ثابت کردند دشمنان این خیال خام را از ذهن خود دور کنند که می‌توانند بر کشور و ملت ما تسلط پیدا کنند.

امام جمعه ارومیه با اظهار به اینکه در این روز ملت برای تجدید میثاق با امام امت شتافتند اعلام کرد: حماسه 9 دی مانند سایر مناسبت‌های ملی، میهنی و دینی از جایگاه ارزنده‌ای در تاریخ کشورمان برخوردار شده، زیرا در این روز ملت ما حقانیت مسیر خود را فریاد زدند.

حجت الاسلام حسنی با بیان اینکه ملت ایران بر راستین بودن باورهای خود اصرار دارند، افزود: هر سال یاد و خاطره حماسه 9 دی با برپا شدن مراسم‌ های مختلف گرامی داشته می‌شود لیکن انتظار وجود دارد در سال جاری نیز این آئین یک بار دیگر با شکوه هرچه‌ تمام‌ تر برپا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر بهره گیری از آموزه های دینی و قرآن کریم گفت: در این کتاب آسمانی برای زوایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی توصیه‌ های زیادی وجود دارد در این راستا باید برای مانوس کردن مردم به ویژه جوانان با قرآن کریم اهتمام کرده و در این ‌راستا به طور مستمر تلاش شود تا برکات آن را شاهد شویم.