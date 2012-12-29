رضا نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نیمکت نشینی اش در دو بازی اخیر با حضور یحیی گل محمدی، گفت: سلایق مربیان با هم متفاوت است. ضمن اینکه من هم به این شرایط عادت کرده ام. در تمام سالهای اخیر هر سرمربی جدیدی که به تیم پرسپولیس آمده مرا بیرون نشانده اما آنقدر خوب تمرین کردم که بعد از 4 - 3 هفته به ترکیب اصلی برگشتم. حالا هم سعی می کنم جایم را پس بگیرم.

نورمحمدی در پاسخ به این سئوال که با تغییر آرایش 3 دفاعی پرسپولیس به دفاع خطی 4 نفره و اینکه از بین او، بنگر و جلال حسینی باید یک نفر روی نیمکت بنشیند و این موضوع کارش را سخت نمی کند به خبرنگار مهر گفت: همیشه کار در پرسپولیس سخت بوده و همیشه دفاع پرسپولیس هم 3 نفره نبوده است. من طی چند سالی که در پرسپولیس بازی کرده ام با مدافعان بزرگی رقابت کرده ام و البته فقط چند ماه آن هم با حضور مانوئل ژوزه ما 3 دفاعی بازی کردیم.

وی افزود: به هر حال همه می دانند که قرار گرفتن در ترکیب اصلی پرسپولیس بسیار سخت است اما من به این سختی ها عادت کرده ام و حالا هم تمام تلاشم را به کار می گیرم تا با پس گرفتن جایگاهم برای پرسپولیس مثمر ثمر باشم.

مدافع پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که اعتراضی به نیمکت نشینی هایش در پرسپولیس ندارد، عنوان کرد: طبیعی است هر بازیکنی دوست دارد بازی کند. من هم از این قاعده مستثنی نیستم و باید اعتراف کنم که از نیمکت نشینی ام ناراحتم. اما هرگز اعتراضی نخواهم کرد.

وی خاطر نشان کرد: آقا یحیی کار سختی در پرسپولیس دارد و همه ما باید به او به هر نحوی که شده کمک کنیم. کمکی هم که از دست من بر می آید خوب تمرین کردن و با تمام وجود بازی کردن در صورت قرار گرفتن در ترکیب اصلی است.