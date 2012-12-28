به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد، امروز ظهر، در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان با اشاره به مصاحبه اخیر رئیس جمهور اظهار داشت: طبق نظر رئیس جمهور وضع مردم روبه بهبودی است، هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 موفقیت‌آمیز بوده است و اگر در سال 1391 تورمی به وجود آمده، تنها ناشی از قیمت ارز و دشمنی دشمنان بوده است که البته مردم، خود، می‌توانند این سخنان را ارزیابی کنند.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه یکی از مشکلات کشور، انجام امور به وسیله ارگان‌هایی غیر از قوه مجریه است، تاکید کرد: شاید منظور رئیس جمهور از غیر دستگاه های دولتی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها است که البته باید در نظر داشت، در حکومت قانون اگر تمام سازمان‌ها زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کنند به طور حتم نظام شاهنشاهی به وجود می‌آید.

رئیس جمهور به نمایندگی از ملت از 300 نفر شکایت کند

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه طبق نظر رئیس جمهور 60 درصد از اموال عمومی کشور در دست 300 نفر است، اظهار داشت: آقای رئیس جمهور شما به نمایندگی از طرف ما، از این افراد شکایت کنید و در این امر نیازی به نامه‌ دادستانی نیست.

وی با اینکه رئیس جمهور از همان ابتدای کار خود، قصد داشتند از این‌گونه اقدامات جلوگیری کنند، تصریح کرد: هنوز یک شکایت از طرف رئیس جمهور در مورد افراد مشکوک صادر نشده است اما مردم بدانند حکومت اسلامی پابرجاست و ضعف دولت ربطی به حکومت اسلامی ندارد.

طباطبایی نژاد اظهار داشت: الان در حال تغییر دولت هستیم و مردم به هوش باشند، در انتخابات آینده نیز افرادی ممکن است حضور پیدا کنند که وعده‌های دروغ بدهند و باید از امروز کشورمان عبرت بگیریم.

امام حسین (ع) تنها محور جنبش خود جوش نهم دی بود

امام جمعه اصفهان در مورد نهم دی با بیان اینکه در این روز شاهد عظمت و بصیرت ملت ایران بودیم، اظهار داشت: در نهم دی تمام ملت ایران و با تمام عقاید خود و زمانی که دیدند ولایت فقیه در خطر است بلند شدند.

وی تاکید کرد: مردم اصفهان با توجه به بصیرت بی‌نظیر خود، در تاریخ هشتم دی قیام ضد فتنه را آغاز کردند و روز نهم دی نیز افتخار آفریدند.

طباطبایی نژاد افزود: نهم دی پایه‌گذار بیداری در جهان اسلام بود.

وی با اشاره به پیروزی مردم مصر در انتخابات اخیر بیان داشت: با اینکه برای مردم این کشور به دلیل به روی کار آمدن قوانین اسلامی آرزوی پیروی داریم، اما بعید می‌رسد به دلیل نداشتن محوریتی مانند "ولایت فقیه" بتوانند ادامه راه دهند.

پیرو مسیح (ع) آدم‌کش و ظالم نیست

امام جمعه اصفهان با اشاره به فرا رسیدن سال نو میلادی اظهار داشت:سال 2013 میلادی را به هم‌وطنان مسیحی خود تبریک گفته و به دنیای غرب که مدعی پیروی از حضرت مسیح (ع) است می‌گوییم که پیرو راستین حضرت مسیح (ع) آدم‌کشی و بی‌عدالتی نمی‌کند.

وی با اشاره به اربعین حسینی ابراز امیدواری کرد این مراسم به صورت هر چه باشکوه‌تر برگزار شود.