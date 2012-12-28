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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

حجت الاسلام سالمی:

اهمیت 9 دی برای نسلهای آینده تبیین شود

اهمیت 9 دی برای نسلهای آینده تبیین شود

شهریار - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان شهریار با اشاره به فرا رسیدن سالروز حماسه 9 دی گفت: باید پیام و اهمیت این حماسه بی نظیر برای نسلهای آینده تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی سالمی ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان شهریار در جمع نمازگزاران با اشاره به فرا رسیدن سالروز حماسه 9 دی اظهار داشت: دشمن در فتنه سال 88 بر این باور بود که ایران اسلامی در مقابله با این جریان ناتوان است.

وی افزود: در آن زمان دشمن درصدد ضربه زدن به این نظام و کشور بود و می خواست که اعتقادات دینی مسلمانان را زیرسئوال ببرد، برای همین در ایا محرم و عاشورا و تاسوعا آن اتفاقات را به وجود آورد.

این مسئول عنوان کرد: هتک حرمت دشمن به اعتقادات دینی مسلمانان به خصوص فرهنگ عاشورا و قیام سیدالشهدا(ع)، مسلمانان را خشمگین کرد که باعث به وجود آمدن حماسه 9 دی شد.

سالمی گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا برای جنگ افروزی به مخالفان دولت سوریه سلاحهای شیمیایی تحویل داده و ثابت کرده که خواهان ثبات در کشور مسلمان سوریه نیست.
 

کد مطلب 1777894

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