9 دی انقلاب جدیدی در فضای سیاسی کشور بود

سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بزرگداشت حماسه 9 دی گفت: روز 9 دی در فضای سال 88 به عنوان یک انقلاب جدید در کشور مطرح بود که بعد از 8 ماه جنگ نرم دشمن رخ داد .

وی افزود: بازتاب این حماسه مردمی تنها جمع شدن بساط جریان فتنه در کشور نبود، بلکه درحقیقت دشمن دریافت که این نظام با همه نظام های دنیا متفاوت است و از جنس دیگری با برنامه ریزی آنها برای براندازی نظام مقابله می شود که متفاوت از کشورهای دنیا است.

حماسه 9 دی الگویی برای گسترش بیداری اسلامی در منطقه



نماینده مردم گرگان در مجلس حماسه 9 دی را خیزشی تاثیرگذار در سطح منطقه قلمداد کرد و اظهار داشت: شاید یکی از عواملی که سبب شد پس از جریان 9 دی به فاصله کوتاهی در کشورهای اسلامی ما شاهد حرکت ها و جوشش های اسلامی و مردمی باشیم این باشد که مردم این کشورها دیدند مردم در ایران با حضور خیره کننده خود به رهبری یک پیشوای الهی و اسلامی می توانند مقابل هجمه همه قدرت ها بایستند و اینچنین ازحیثیت خود و نظامشان در برابر دشمن دفاع کنند ، به قدرت حضور مردمی در جامعه پی بردند و در حقیقت حماسه 9 دی به الگویی برای گسترش بیداری اسلامی در منطقه که هنوز هم تاثیرات آن را شاهد هستیم، تبدیل شد.

طاهری با بیان اینکه شاه بیت تشکیل چنین حماسه ای ایمان و بصیرت مردم بود که موجب شد بتوانند در آن فضای غبار آلود فتنه را شناسایی کنند، بیان داشت: خواسته مردم این بود که نظام در برابر کسانی که به بهانه های مختلف در برابر انقلاب ایستاده اند به طور قاطع بایستد و در حقیقت آنها را به سزای اعمالشان برساند و بعد از 9 دی هم دیدیم که سران فتنه خانه نشین شدند.

وی افزود: البته این حضور مردمی پیام های دیگر هم داشت و مردم به کسانی که در این 8 ماه نتوانستند به وظیفه انقلابی خود عمل کنند، هشدار دادند. خواصی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ساکت ماندند و افرادی بودند که از آنها انتظار می رفت که به میدان بیایند و روشنگری کنند 9 دی این پیام را به آنها داد که نباید ساکت بنشینند که البته پس از حضور مردم این اشخاص نیز به صحنه آمدند.

اصلاح طلبان مرزبندی خود را با فتنه 88 مشخص کنند



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تا به امروز گروه‌های سیاسی مختلف توانسته‌اند به مطالبات مردم که در روز 9 دی مطرح شد را جامعه عمل بپوشانند، گفت: اولین جایگاهی که باید تشکل های مختلف سیاسی نشان می دادند که به وظیفه خود پس از 9 دی عمل می کنند، انتخابات نهم مجلس بود. مردم به دلیل شناخت دقیقی که از فتنه داشتند به خوبی تدبیر کردند و دیدیم که کسانی که از چهره های شاخص اصلاح طلب بودند در مجلس نهم رای نیاورند.

وی با بیان اینکه 9 دی رابطه عمیقی با انتخابات گذشته داشت، عنوان کرد: درس بزرگ 9 دی این بود که اگر کسانی بخواهند در مقابل نظام بایستند و از مسیری که رهبر معظم انقلاب برای تعالی این نظام تعیین کرده اند قدمی کج بگذارند، مردم مجددا مقابل آنها خواهند ایستاد.

طاهری با بیان اینکه حماسه 9 دی درس بزرگی برای اصلاح طلبان نیز داشت، گفت: این عرصه آزمونی است که اصلاح طلبان با آن روبرو هستند اگر مدعی اصلاح طلبی هستند تا انتخابات آینده با فتنه 88 و جریانات متعلق به آن مرزبندی شفافی داشته باشند ، از جریان فتنه اظهار برائت کنند و از مردم عذرخواهی بکنند در این صورت مجددا امکان حضور در انتخابات را پیدا می کنند.

وی افزود: طبیعا بعد از آن هم مردم هستند که تصمیم می گیرند که چه کسانی در آینده مسئولیت را برعهده خواهد گرفت اما اگر اصلاح‌طلبان مرزبندی شفافی را با فتنه‌گران نداشته باشند، قطعا نه نظام اجازه فعالیت به آنها خواهد داد و نه با بصیرتی که از آنها مردم سراغ داریم، آنان اجازه حضور مجدد به اصلاح طلبان خواهند داد.