تأکید ائمه جمعه شرق و جنوب استان تهران بر عبرت گرفتن از درسهای فتنه 88

به گزارش خبرنگاران مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی امام جمعه شهرری و حجت الاسلام محمد علاءالدینی نماینده ولی فقیه در شهرستان وامام جمعه دماوند در خطبه های این هفته به مسائل مهم دیگری همچون فرارسیدن اربعین حسینی، مشکلات منطقه ای و شهرستانی و... نیز پرداختند.

فتنه 88 به سرمایه نظام مبدل شد

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوهدر خطبه های نماز جمعهاین هفته ای شهر گفت: اگر چه فتنه 88 هزینه های بالایی برای نظام به همراه داشت، اما نگاهی به دستاوردهای آن نشان می دهد نه فقط هزینه نبود، بلکه به سرمایه نظام بدل شد.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری با اشاره به فرا رسیدن یوم الله 9 دی، افزود: این روز، روزی بسیار سرنوشت ساز در تاریخ پرافتخار نظام اسلامی بود که باید ابعاد مختلف توطئه شیطانی آن برای مردم تبیین شود.

وی با مقایسه فتنه 88 با غزوه احزاب در صدر اسلام گفت: در این فتنه گروه های مختلف داخلی و خارجی، سازمانهای جاسوسی آمریکا(سیا)، رژیم غاصب اسرائیل(موساد)، سرویسهای جاسوسی انگلستان و گروه های وابسته به آنها در داخل و خارج دست به دست هم دادند تا نظام اسلامی را محو و ساقط کنند.

امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: ملت هوشیار ایران در حماسه 9 دی سیلی سختی به استکبار زد و بصیرت بالای خود را در معرض دید جهانیان قرار داد که این هوشیاری در ماه های پس از آن، الگویی برای مردم منطقه شد تا بیداری اسلامی را رقم بزنند.

وی عنوان کرد: اگر چه فتنه 88 هزینه های بالایی برای نظام به همراه داشت، اما نگاهی به دستاوردهای آن نشان می دهد نه فقط هزینه نبود، بلکه به سرمایه نظام بدل شد.

حجت الاسلام استیری اضافه کرد: افزایش اقتدار نظام، باور وجود جنگ نرم دشمنان از سوی آحاد جامعه، کنار رفتن نقاب بسیاری از افراد و خواص جامعه و آشکار شدن دشمنی گسترده غرب و استکبار از جمله دستاوردهای این حماسه ماندگار بود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه گفت: تمام دشمنان قسم خورده انقلاب، امروز به اقتدار نظام اذعان دارند و یقین کردند در محاسبات خود اشتباه کردند؛دشمن از خصومت خود دست بردار نیست و هر روز عرصه امتحان دیگری است؛ از این رو باید در افزایش بصیرت و هوشیاری خود بکوشیم تا خدایی ناکرده در زمین دشمن به بازی گرفته نشویم.

ناامیدی غرب بعد از فتنه 88 برخی تحریمها را به وجود آورد

امام جمعه شهرری نیز در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرری گفت: بعد از حماسه 9 دی و ناامیدی غرب و به ویژه آمریکا از برخی عوامل داخلی خود، مسئله تحریمها و فشارهای اقتصادی آغاز شد.

حجت الاسلام سید علی شاهچراغی افزود: مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس به امام(ره) لبیک گفتند و با نثار جان، مال و تقدیم عزیزانشان در مقابل دشمنان سرتا پا مسلح ایستادند و کاری کردند که دشمنان آرزوی ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه به گور ببرند.

وی بیان داشت: عوامل فتنه بعد از انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در سال 88 با جسارت به مراسم عزای امام حسین(ع)،‌ آتش زدن پرچم عزاداری و رقص و پایکوبی، مقام ولایت؛ این رکن رکین انقلاب اسلامی را نشانه گرفته بودند.

امام جمعه شهرستان ری ادامه داد: بعد از حماسه 9 دی و ناامیدی غرب و به ویژه آمریکا از برخی عوامل داخلی خود، مسئله تحریمها و فشارهای اقتصادی آغاز شد به طوری که رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اظهار کرد که دولت او بی نظیرترین تحریمها را در یکصد سال اخیر بر علیه کشور ایران وارد کرده است.

وی با یادآوری پیام تاریخی حضرت امام(ره) به گورباچف رئیس جمهوری شوروی و پیش بینی سقوط کمونیسم گفت: امام(ره) در این نامه تصریح کردند که علت این فروپاشی ناشی از مسائل اقتصادی نیست، بلکه دلیل آن به خاطر بی خدایی دراین کشور است.

حجت الاسلام شاهچراغی اضافه کرد: امام(ره) در همان نامه، فروپاشی نظام سرمایه داری به رهبری آمریکا را نیز پیش بینی کردند و اکنون با تظاهراتی که در آمریکا و کشورهای اروپایی می شود، به زودی پیش بینی دوم حضرت امام(ره) نیز محقق خواهد شد.

وی در فراز دیگری از سخنانش با تبریک پیروزی مردم مصر در انتخابات قانون اساسی این کشور، گفت: اگر سران مصر درست عمل می کردند، شمار بیشتری از مردم در این انتخابات شرکت می کردند.

امام جمعه شهرستان ری افزود: تنها اسلامی بودن قانون اساسی مشکل مصر را حل نمی کند، بلکه باید مسئولان و رؤسای این کشور به مردم خود اعتماد کنند، همان کاری که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام داد و انقلاب اسلامی را با پشتیبانی مردم به پیروزی رساند.

فتنه 88 در آینده نیز تکرار می شود

نماینده ولی فقیه در شهرستان وامام جمعه دماوند گفت: فتنه در آینده نیز تکرار می شود، اما مهم شناخت قالبها و نوع فتنه ها است.

حجت الاسلام محمد علاءالدینی افزود: یکی از سوره های ارزشمند قرآن کریم، سوره توحید است که در آن پیامهای ارزشمندی نهاده شده که لازمه قرائت آن، داشتن خلوص نیت است.

وی عنوان داشت: دستیابی به وحدت کلمه و توحید از مهم ترین پیامهای این سوره مبارک است که انسان را به دو اصل توحید کلمه و کلمه توحید هدایت و رهنمون می کند که در حماسه شکوهمند نهم دی ماه سال 88 به عینه دیده شد.

امام جمعه دماوند ادامه داد: فتنه ریشه دار سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری به اجرا درآمد که با درایت و رهبری مقام عظمای ولایت و فرمایشات ارزشمند و راهبردهای معظم له از نابودی ارزشهای انقلاب و اسلام جلوگیری شد.

وی حضور خودجوش ملت ایران را در نهم دی ماه سال 88 حماسه بزرگ سیاسی و دینی خواند و گفت: امروز این سئوال مطرح است که اگر این حماسه ماندگار توسط نیروهای ولایی و هدایتهای رهبری تحقق نمی یافت، اکنون ایران اسلامی چنین پر اقتدار نبود.

حجت الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: یکی از ماندگار ترین صحنه های حماسی 9 دی حضور پرشور جوانان و نوجوانان نسل سوم و چهارم انقلاب بود و مردم ایران با بصیرت و آگاهی خود هم در دوران قبل از انقلاب نقش حماسی خود را نشان دادند و نیز در تمام صحنه ها برای تداوم نظام کوشیدند و جوانان نیز با درس گرفتن از پدران خود و دوران گذشته با شوری وصف ناپذیر در 9 دی 88 به میدان آمدند تا ارزشهای اسلام را ماندگارتر کنند.

وی خط و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی را برترین و ماندگارترین راه برای رسیدن به وحدت و همدلی ذکر و عنوان داشت: یکی از ابعاد ارزشمند این حماسه بزرگ ولایت فقیه و رهبری است که اگر راه امام خمینی(ره) و پیامهای ارزشمند مقام معظم رهبری نبود، این فتنه هیچگاه خاموش نمی شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستاندماوند خطاب به ملت ایران بیان کرد: فتنه در آینده نیز تکرار می شود، اما مهم شناخت قالبها و نوع فتنه ها است که می توان نمونه های آن را بر هم زدن شفافیتها، دو پهلو سخن گفتن، مشخص نکردن مرزها، بزرگ نمایی تحریمها، شعار دروغ بر انتخاباتی آزاد و استفاده ابزاری از مذهب و امام زمان(عج) دانست که ما را به هوشیاری و آگاهی بیشتر هدایت می کند.