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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

حجت الاسلام لروند:

مردم پلدختر خواستار اجرای طرح های اقتصادی هستند

مردم پلدختر خواستار اجرای طرح های اقتصادی هستند

پلدختر- خبرگزاری مهر: امام جمعه پلدختر گفت: مردم خواستار اجرای طرح های اقتصادی در این شهرستان و بهره مندی از اشتغالزایی پروژه های صنعتی هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های نمازجمعه پلدختر با بیان اینکه مطالب ایراد شده در خطبه های نمازجمعه هفته گذشته مورد استقبال و حمایت مردم قرارگرفت اظهار داشت: ائمه جمعه موظف به پیگیری و بیان مشکلات عمومی مردم هستند و نمازجمعه جایگاه وحدت و برادری است.

وی با بیان اینکه هیچ کس منکر خدمات نظام جمهوری اسلامی نیست گفت: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار پلدختر نیز باید در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند و برای رفع مشکلات مردم کمک کنند.

امام جمعه پلدختر همچنین در ادامه سخنان خود به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: عزل و نصب هایی که اخیرا در آستانه انتخابات در دولت آغاز شده کار درستی نیست.

وی گفت: مسئولان ارشد در شرایط کنونی کشور باید از تنش ها بپرهیزند چرا که این کار به ضرر کشور است.

کد مطلب 1777910

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