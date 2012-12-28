تظاهرات در مناطق مختلف/ استفاده از سلاح ممنوعه علیه مردم بی دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، تظاهرات کنندگان بحرینی امروز جمعه در مناطق مختلف کشور تظاهرات برگزار کردند.

منابع آگاه بیان کردند: در تظاهراتی که با عنوان "میثاق با شهدا" برگزار شده بود، تعدادی از تظاهرات کنندگان با گلوله های ساچمه ای رژیم بحرین زخمی شدند.

در جزیره ستره، تظاهرات کنندگان در حالی که پرچمهای بحرین را در دست داشتند، با سر دادن شعارهایی خواستار مجازات حاکمان غیر منتخب شدند.

در مناطق باربار، دار کلیب، المالیه و المالکیه نیز تظاهرات مشابهی علیه آل خلیفه برگزار شد.